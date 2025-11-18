به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش رژیم صهیونیستی نسبت به پیامدهای فروش جنگنده‌های پیشرفته F-35، توسط ایالات متحده به عربستان سعودی هشدار داد و این معامله را تهدیدی برای برتری نظامی اسرائیل در منطقه دانست.

بر اساس سندی که از سوی نیروی هوایی اسرائیل به رهبری سیاسی این رژیم ارائه شده، برتری هوایی تل‌آویو در خاورمیانه به‌طور اساسی بر انحصار آن در داشتن جنگنده‌های نسل پنجم رادارگریز استوار است.

مسئولان نیروی هوایی اسرائیل تأکید کردند که توانایی‌های پیشرفته جنگنده‌های F-35 در زمینه‌های کشف، پردازش داده‌ها و سامانه‌های شبکه‌ای، مزیتی بی‌سابقه برای اسرائیل در مقایسه با هر کشور منطقه‌ای دیگر ایجاد کرده است.

این سند توضیح می‌دهد که اجرای عملیات‌های دوربرد توسط ناوگان جنگنده‌های «ادیر» اسرائیل بر همین انحصار تکیه دارد و امکان انجام مأموریت‌های محرمانه در فواصل طولانی خارج از مرزها را فراهم می‌کند. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که در صورت دستیابی عربستان به همین نوع جنگنده، این برتری عملیاتی اسرائیل محدود خواهد شد.

گزارش نیروی هوایی همچنین هشدار داده است که خرید چندین اسکادران از این جنگنده‌ها توسط ریاض از شرکت «لاکهید مارتین» می‌تواند خطوط تولید اصلی را مشغول کرده و موجب تأخیر در تحویل سفارش‌های اسرائیل و اختلال در برنامه‌های نوسازی نیروی هوایی شود.

اسرائیل پیش‌تر با خرید چهارمین اسکادران جنگنده‌های F-35 و همچنین یک اسکادران F-15IA از شرکت «بوئینگ» برای جایگزینی هواپیماهای قدیمی موافقت کرده بود. ارتش اسرائیل اعلام کرده که موضع خود درباره این معامله را به رهبری سیاسی منتقل کرده است.

در واشنگتن، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد که پیش از سفر محمد بن سلمان ولیعهد سعودی به کاخ سفید، کشورش قصد دارد فروش این جنگنده‌ها به عربستان را پیش ببرد.

گفتنی است ترامپ هفته گذشته نیز اشاره کرده بود که در حال بررسی درخواست ریاض برای خرید تعداد زیادی از جنگنده‌های پیشرفته است و حمایت خود را از تلاش‌های مربوط به عادی‌سازی روابط منطقه‌ای میان عربستان و اسرائیل ابراز داشت. گزارش‌ها حاکی است که عربستان خواستار خرید ۴۸ فروند جنگنده F-35 شده است.

یک مقام ارشد در کاخ سفید نیز گفت ترامپ تمایل به حمایت از این معامله دارد، اما تصمیم نهایی را پس از دیدار با ولیعهد سعودی اتخاذ خواهد کرد.

