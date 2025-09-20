اعتراضات گسترده در بندر والنسیا اسپانیا علیه ورود کشتی حامل سلاح به اسرائیل

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ کشتی «Nysted Maersk» که متعلق به شرکت دانمارکی Maersk است، روز پنجشنبه وارد بندر والنسیا شد و کمتر از یک روز در این بندر توقف خواهد داشت. این کشتی حامل قطعات هواپیماهای جنگنده F-۳۵ است که توسط ارتش اسرائیل در بمباران نوار غزه به کار گرفته میشوند. پیشبینی میشود این محموله در بندر «حیفا» در اسرائیل تخلیه شود.
اعضای کمپین «پایان تجارت سلاح با اسرائیل» و شبکه «همبستگی با فلسطین» با ارائه شکایتی به دادگاه ملی اسپانیا، خواستار توقیف و بازرسی این کشتی شدهاند. آنها هشدار میدهند که بدون اجرای فوری یک تحریم جامع تسلیحاتی علیه اسرائیل، کشتیهای مشابه همچنان از بنادر اسپانیا برای تأمین تجهیزات نظامی استفاده خواهند کرد.
فعالان یادآور شدند که «Nysted Maersk» پیشتر نیز حداقل دو بار محمولههای نظامی را به اسرائیل منتقل کرده و به فهرست ۳۶ کشتی کمپین جهانی «هیچ بندری برای نسلکشی» راه یافته است. آنها ضمن برپایی تجمع، از دولت و جامعه مدنی خواستند تا نقش بنادر در این زنجیره همکاری با جنایات جنگی را افشا کرده و مانع ادامه آن شوند.
در جریان این اعتراضات، شرکتکنندگان شعارهایی علیه جنایات اسرائیل در غزه سر دادند و با تأکید بر مسئولیت دولت و اتحادیههای کارگری، خواستار توقف فعالیت کشتیهای حامل سلاح و حمایت از حقوق بشر شدند. فعالان همچنین اعلام کردند که برخی از کارگران بندری اعلامیه اعتراض وجدان حرفهای ارائه دادهاند و از همکاری با کشتیهای حامل تسلیحات خودداری میکنند.
این تجمع و اقدامات قانونی، بار دیگر نشان داد که فشار مدنی و فعالانه میتواند مسیرهای تأمین نظامی اسرائیل را زیر سؤال ببرد و توجه عمومی را به جنایات علیه مردم فلسطین جلب کند.
