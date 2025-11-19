مدارس جنوب لبنان امروز در سوگ شهدای عین الحلوه تعطیل شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ یک پهپاد رژیم صهیونیستی صبح امروز چهارشنبه، خودرویی را در شهرک الطیری از توابع بنت‌جبیل در جنوب لبنان با دو موشک هدف قرار داد که در نتیجه آن، تعدادی از دانش‌آموزان و راننده یک اتوبوس مدرسه که پشت سر خودرو در حال حرکت بودند، زخمی شدند.

پیرو این اتفاق دردناک مدارس جنوب لبنان امروز در سوگ شهدای شهرک الطیری و اردوگاه عین الحلوه تعطیل شد

حمله هوایی رژیم صهیونیستی به اردوگاه عین الحلوه، منجر به شهادت ۱۴ نفر و زخمی شدن چندین نفر دیگر شد و مدارس جنوب لبنان امروز در سوگ شهدای عین الحلوه تعطیل شدند.

عین الحلوه بزرگترین اردوگاه از ۱۲ اردوگاه آوارگان فلسطینی در لبنان است که میزبان حدود ۸۰ هزار نفر از ۲۵۰ هزار فلسطینی در سراسر این کشور است

حماس تصریح کرد: ادعای ارتش صهیونیستی مبنی بر اینکه محل مورد هدف «یک مجتمع آموزشی متعلق به این جنبش» بوده است، دروغ و جعل محض است که با هدف توجیه تجاوز جنایتکارانه آن و تحریک خشونت علیه اردوگاه‌ها و مردم فلسطین ما انجام می‌شود.

