برلین، تابعیت یک مرد سوری را به دلیل حمایت از حماس سلب کرد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وزیر کشور آلمان روز چهارشنبه از تصمیم دولت برلین برای سلب تابعیت یک مرد به دلیل پشتبیانی از جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) حمایت کرد و گفت: «هر فردی که تابعیت آلمان را دریافت کرده، در صورتی که ثابت شود به ارزش‌های کشور پایبند نیست، باید تابعیتش لغو می‌شود.»

این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که آلمان قوانین مربوط به مهاجرت و دریافت تابعیت را سخت‌تر کرده و همزمان بحث‌های گسترده‌ای درباره میزان وفاداری مهاجران به دولت و رشد جریان راست افراطی در این کشور جریان دارد.

رسانه‌های آلمانی گزارش دادند که مرد سوری مورد نظر، که در کودکی وارد برلین شده بود، تنها یک روز پس از دریافت تابعیت آلمان تصویری در اینستاگرام منتشر کرد که در آن دو عضو حماس دیده می‌شدند و زیر آن نوشت: «قهرمانان فلسطین».

به گفته رسانه‌ها، دستگاه‌های امنیتی این اقدام را نشانه فریبکاری دانسته و موضوع را به اداره مهاجرت برلین اطلاع دادند.

بر اساس اصلاحات قانون تابعیت آلمان در ژوئن ۲۰۲۴، متقاضیان دریافت تابعیت باید تعهد خود را به نظام دموکراتیک آزاد و مسئولیت تاریخی ویژه آلمان ـ به‌ویژه در زمینه حفاظت از جان یهودیان ـ اعلام کنند.

رسانه‌های آلمانی همچنین گزارش دادند که این مرد سوری چندین بار در جریان تظاهرات حامی فلسطین توجه پلیس را به خود جلب کرده بود. در نهایت اداره مهاجرت به او اطلاع داد که تابعیت آلمانی‌اش لغو می‌شود.

