به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ جنبشهای جهاد اسلامی فلسطین و حماس در بیانیههایی جداگانه، حمله نظامی رژیم صهیونیستی به شهرک بیتجن در حومه دمشق را محکوم کردند و آن را جنایتی آشکار علیه غیرنظامیان سوریه دانستند.
بیانیه جهاد اسلامی
جنبش جهاد اسلامی فلسطین در واکنش به تجاوز صهیونیستی به شهرک بیتجن اعلام کرد: این اقدام نشان میدهد رژیم صهیونیستی منبع بیثباتی و شر در منطقه است و به دنبال گسترش دامنه جنگ میباشد.
در این بیانیه آمده است: ما از قهرمانی مردم بیتجن در مقابله با تجاوز صهیونیستی که منجر به تلفات تعدادی از نیروهای اشغالگر شد، تقدیر میکنیم.
جهاد اسلامی افزود: مقاومت مردم بیتجن تأیید میکند که تنها مقاومت، راه مهار اشغالگری صهیونیستها و استکبار و همچنین خنثی کردن اهداف این رژیم است.
بیانیه جنبش حماس
جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) نیز در بیانیهای اعلام کرد: تجاوزات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی به منطقه بیتجن در جنوب سوریه که منجر به شهادت تعدادی از غیرنظامیان از جمله کودکان گردید، نقض حاکمیت سوریه و ادامه سیاست هرج و مرجطلبی اشغالگران علیه کشورهای عربی است.
حماس ضمن تقدیر از مقابله قهرمانانه اهالی بیتجن در برابر این تجاوز و وارد آوردن خسارت به نیروها و تجهیزات دشمن، از اتحادیه عرب، سازمان همکاری اسلامی و سازمان ملل متحد خواست اقدامات فوری برای بازدارندگی در برابر اشغالگران و توقف تجاوزات آشکار آنان به قوانین بینالمللی را در دستور کار قرار دهند.
وزارت خارجه حکومت جولانی نیز در بیانیهای حمله نظامی رژیم صهیونیستی به شهرک بیتجن را محکوم کرد و اعلام داشت: اشغالگران زمانی که نتوانستند به اهداف خود در این شهرک برسند، وحشیانه آنجا را بمباران کردند.
جزئیات حمله صهیونیستی
رسانههای سوری گزارش دادند که در پی یورش ارتش رژیم صهیونیستی به شهرک بیتجن در حومه دمشق، درگیریهایی میان نیروهای اشغالگر و ساکنان محلی رخ داد. در نتیجه این حمله، ۱۳ نفر از شهروندان سوریه به شهادت رسیدند و ۲۵ نفر دیگر مجروح شدند.
همچنین شماری از نظامیان صهیونیست در حین فرار از معرکه زخمی شدند که شمار آنان به ۱۱ نفر رسید و حال سه نفر از آنان وخیم گزارش شده است.
