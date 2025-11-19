به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سرهنگ هادی بادینلو، معاون فرهنگی هنری سپاه امام علی بن ابی طالب (ع) استان قم، در مصاحبه با خبرنگار ابنا در خصوص اقدامات ویژه فرهنگی صورت گرفته برای اکران فیلم سینمایی «مجنون» توضیحاتی ارائه داد. وی هدف از این تدابیر را فراهم کردن شرایطی برای آشنایی هرچه بیشتر نسل جوان با رشادتها و حماسههای شهدای استان قم، به ویژه شهید زینالدین، دانست.
به گزارش خبرنگار ابنا، معاون فرهنگی هنری سپاه قم اعلام کرد که برای موفقیت این طرح و دستیابی به بیشترین مخاطب، دو تا سه جلسه با سینماداران استان قم برگزار شده است. وی خاطرنشان کرد که در این طرح، بلیت سینما تقریباً با ۶۰ تا ۶۵ درصد تخفیف در اختیار مخاطبان قرار گرفته است تا بتوانند با کمترین هزینه فیلم را مشاهده کنند.
تخفیفهای ویژه بلیت و فضاسازی گسترده
بادینلو در خصوص میزان تخفیفها گفت: قیمت بلیت سینماهای درجه دو که ۶۵ هزار تومان بود، برای این طرح به ۳۰ هزار تومان کاهش یافت و در سینماهای درجه یک، بلیت با مبلغ ۴۰ هزار تومان عرضه شد. وی افزود: در کنار تخفیفها، فضاسازی گستردهای در سطح شهر صورت گرفت و بیش از ۱۰۰ متر مربع بنر برای اکران و معرفی این فیلم در مسیرهای دسترسی مردم نصب شده است.
گسیل ۳۰ هزار مخاطب به سینما
معاون فرهنگی هنری سپاه قم به هماهنگیهای صورت گرفته با مدارس استان قم و پایگاههای مقاومت بسیج نیز اشاره کرد. وی عنوان کرد که با هماهنگی خوب با اتوبوسرانی قم، اتوبوس رایگان برای قرار گرفتن در اختیار مدارس هماهنگ شده است. وی با تاکید بر موفقیت طرح، اعلام کرد که آمارها نشان میدهد تاکنون حدود ۳۰ هزار نفر در قم موفق شدهاند این فیلم را از نزدیک ببینند.
وی ضمن خوب ارزیابی کردن این آمار برای استان قم، بیان کرد که پیش از این، آمار نهایی مخاطبان فیلمهای ارزشی در قم (نظیر فیلم «پیشمرگ») حداکثر به ۱۱ هزار نفر میرسید، اما الحمدلله امروز این ادعا وجود دارد که ۳۰ هزار نفر گسیل داده شدهاند. وی ابراز امیدواری کرد که این روند ادامه داشته باشد تا حداقل ۵۰ هزار نفر برای تماشای فیلم «مجنون» به سینماها مراجعه کنند.
ادامه حمایت از اکران و برنامههای آتی
وی در خصوص زمان اجرای این تسهیلات بیان کرد که تخفیف بلیت و سرویسهای رایگان اتوبوس تا زمانی که فیلم سینمایی «مجنون» روی پرده سینماها باشد، ادامه خواهد داشت.
بادینلو با اشاره به اکران فیلم در سینماهایی نظیر سینما تربیت، سینما شهر آفتاب، سینما آیه، سینما کانون و سینما محراب، اعلام کرد که برای تسهیل امور هماهنگی، شماره تماس مدیران سینماها در کانالهایی مانند «روشنا قم» و خبرگزاری بسیج منتشر شده است تا مسئولان مدارس و پایگاههای مقاومت بتوانند برای استفاده از تخفیفهای ویژه (بلیت ۳۰ هزار تومانی)، با مدیران تماس بگیرند.
فیلم «شمال از جنوب غرب» نیز با حمایت سپاه قم اکران خواهد شد
معاون فرهنگی هنری سپاه قم در پاسخ به برنامههای آتی اعلام کرد که سپاه برای حمایت از فیلمهای دیگری که با آرمانها و ارزشهای انقلاب در تضاد نباشند، برنامهریزی خواهد کرد. وی افزود: فیلم «شمال از جنوب غرب» نیز به زودی برای اکران میآید و برنامههایی مشابه برای آن فیلم نیز در نظر گرفته شده است.
