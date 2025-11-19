به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ ابراهیم زکزکی، رهبر جنبش اسلامی نیجریه، روز سه‌شنبه ۱۸ نوامبر ۲۰۲۵ در محل اقامت خود در شهر «ابوجا»، میزبان هیئتی از نمایندگان «انجمن روزنامه‌نگاران آنلاین اَرِوا» (Arewa Online Journalists Forum) بود. این هیئت با هدف معرفی برنامه‌ها و مأموریت‌های خود به دیدار شیخ رفت و از وی درخواست کرد برای فعالیت مؤثرتر رسانه‌ای به آنان مشورت و راهنمایی ارائه کند.

اعضای این انجمن در این دیدار درباره اهداف رسانه‌ای خود، از جمله انعکاس صحیح رویدادهای مربوط به مناطق شمالی نیجریه و تقویت حضور رسانه‌ای فعالان اجتماعی، توضیحاتی ارائه کردند. آنان همچنین از شیخ زکزکی خواستند با بیان دیدگاه‌های خود، مسیر فعالیت رسانه‌ای آنان را روشن‌تر کند.

شیخ زکزکی در سخنان خود خطاب به خبرنگاران، بر نقش مهم و تأثیرگذار رسانه در جامعه تأکید کرد و گفت: خبرنگاران باید در انتقال اخبار نهایت دقت را داشته باشند و مراقب باشند مطالبی که منتشر می‌کنند، باعث تفرقه، تحریک یا ایجاد تنش اجتماعی با نام دین نشود.

وی خاطرنشان ساخت که حساسیت مردم نسبت به مسائل دینی ممکن است موجب سوءاستفاده برخی جریان‌ها شود و رسانه‌ها باید با رعایت اخلاق حرفه‌ای و دقت در انتشار مطالب، از بروز چنین پیامدهای خطرناکی جلوگیری کنند.

رسانه؛ ابزار آگاهی، نه منشأ اختلاف

رهبر جنبش اسلامی نیجریه تأکید کرد رسانه‌ها باید ابزاری برای آگاهی‌بخشی، وحدت و روشنگری باشند و خبرنگاران رسالت اصلی خود را در جهت تقویت آرامش اجتماعی و ارتقای فهم عمومی دنبال کنند.

به گفته وی، جامعه نیجریه با چالش‌های متعددی مواجه است و هرگونه رفتار غیرمسئولانه رسانه‌ای می‌تواند این چالش‌ها را تشدید کند. از این رو، تعهد اخلاقی و حرفه‌ای خبرنگاران نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ انسجام اجتماعی دارد.

