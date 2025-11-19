  1. صفحه اصلی
پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب به حجت‌الاسلام صدیقی

۲۸ آبان ۱۴۰۴ - ۲۳:۱۷
در پی درگذشت فرزند حجت الاسلام والمسلمین صدیقی امام جمعه سابق تهران، رهبر معظم انقلاب، پیام تسلیتی صادر کردند.

متن پیام تسلیت رهبر انقلاب به این شرح است:
 بسم الله الرحمن الرحیم
جناب حجةالاسلام آقای حاج شیخ کاظم صدیقی دامت توفیقاته
مصیبت دردناک درگذشت فرزندتان را به جنابعالی و مادر گرامی‌اش تسلیت عرض میکنم. رحمت و غفران الهی برای وی و صبر و سکینه برای قلب ذاکر شما و دیگر مصیبت‌دیدگان مسألت می‌نمایم. 
سید علی خامنه‌ای 
بیست و هشتم آبان یکهزار و چهارصد و چهار

