به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در پی درگذشت فرزند حجت الاسلام والمسلمین صدیقی امام جمعه سابق تهران، رهبر معظم انقلاب، پیام تسلیتی صادر کردند.
متن پیام تسلیت رهبر انقلاب به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب حجةالاسلام آقای حاج شیخ کاظم صدیقی دامت توفیقاته
مصیبت دردناک درگذشت فرزندتان را به جنابعالی و مادر گرامیاش تسلیت عرض میکنم. رحمت و غفران الهی برای وی و صبر و سکینه برای قلب ذاکر شما و دیگر مصیبتدیدگان مسألت مینمایم.
سید علی خامنهای
بیست و هشتم آبان یکهزار و چهارصد و چهار
.........................
پایان پیام
نظر شما