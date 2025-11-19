به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی درگذشت فرزند حجت الاسلام والمسلمین صدیقی امام جمعه سابق تهران، رهبر معظم انقلاب، پیام تسلیتی صادر کردند.

متن پیام تسلیت رهبر انقلاب به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب حجةالاسلام آقای حاج شیخ کاظم صدیقی دامت توفیقاته

مصیبت دردناک درگذشت فرزندتان را به جنابعالی و مادر گرامی‌اش تسلیت عرض میکنم. رحمت و غفران الهی برای وی و صبر و سکینه برای قلب ذاکر شما و دیگر مصیبت‌دیدگان مسألت می‌نمایم.

سید علی خامنه‌ای

بیست و هشتم آبان یکهزار و چهارصد و چهار

