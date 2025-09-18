رزمایش حشد شعبی عراق، در نزدیک مرز با سوریه

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بنابر اعلام فرماندهی حشد شعبی واحدهایی از نیروهای حشد در مرز عراق با سوریه رزمایش برگزار کردند.

طی بیانیه‌ای که نسخه ای از آن در اختیار خبرنگار ما قرار گرفته گردان یکم رزمی زرهی با مشارکت تیپ‌های 30 و 31 و سایر نیروهای نخبه حشد شعبی، رزمایش در مرز عراق و سوریه انجام داد.

هفته گذشته فرمانده عملیات حشد شعبی در استان الانبار در غرب عراقز آغاز عملیات امنیتی گسترده برای پیگرد تروریستهای فراری داعشی و اماکن پنهان سازی تسلیحات آنها در صحرای شهرستان القائم در غرب این استان خبر داد.

این رزمایش درحالی برگزار شده که در هفته های اخیر مناطق مرزی عراق با سوریه شاهد تحرکات تروریستی بوده و در هفته گذشته گزارشاتی از تبادل آتش میان نیروهای حشد و شبه نظامیان در نزدیک شهر مرزی بوکمال مخابره شده بود.

همچنین در حوران نیز درگیری و تبادل آتش میان شبه نظامیان سوری و نیروهای حشد شعبی در ماه‌های اخیر ادامه یافته و نگرانی درباره تشدید درگیری در مرز عراق همچنان بالاست.

