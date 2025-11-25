به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «خلیفه التمیمی» استاد علوم سیاسی امروز سهشنبه تأکید کرد که پروژه بازسازی یک مزار یهودی در بغداد، هرچند بخشی از تنوع دینی تاریخی عراق محسوب میشود، اما خالی از ابعاد سیاسی و پیامهای خاص به پایتختهای غربی نیست.
التمیمی در گفتوگو با پایگاه «بغداد الیوم» گفت: «عراق سرزمین ادیان گوناگون است و بافت اجتماعی آن از قرنها پیش بر پایه همزیستی شکل گرفته است. یهودیان نیز حضور گسترده و آشکاری در چند استان بهویژه بغداد، داشتهاند.»
وی افزود: «اجازه بازسازی یک مزار یهودی در این زمان خاص میتواند رنگ و بوی سیاسی داشته باشد، زیرا چنین پروندههایی تنها با چراغ سبز دولت گشوده میشوند و این اقدام بیشتر شبیه پیامی به غرب برای نشان دادن انعطاف دولت نسبت به همه ادیان است.»
التمیمی توضیح داد: «دولت با این پروژه میخواهد نشان دهد که با اماکن مذهبی بهعنوان بخشی از میراث تاریخی و معنوی عراق برخورد میکند. این اقدام در چارچوب عادیسازی روابط نیست، بلکه در راستای برجستهسازی ارزشهای تسامح دینی است.»
او خاطرنشان کرد: «وجود مزارات متعلق به ادیان مختلف در عراق بیانگر حالت برادری میان اجزای جامعه است، اما توجه رسانههای غربی به این پروژه، زمینه را برای برداشتهای سیاسی گوناگون فراهم میکند.»
التمیمی در پایان گفت: «بازسازی این مزار هیچ تغییری در ماهیت صحنه دینی کشور ایجاد نمیکند، بلکه تأکید دارد که همه اجزا در یک چارچوب واحد و در کنار هم زندگی میکنند و عراق همچنان ویژگی تاریخی خود مبتنی بر همزیستی را حفظ کرده است.»
گفتنی است در روزهای اخیر، بغداد شاهد پوشش رسانهای گسترده درباره آغاز عملیات بازسازی یکی از مزارات یهودی در پایتخت بوده است؛ پروژهای که زیر نظر نهادهای دولتی مسئول میراث دینی اجرا میشود.
این اقدام بخشی از برنامهای است که طی ماههای گذشته برای بازسازی شماری از اماکن مذهبی قدیمی، از جمله معابد و مزارات یهودی باقیمانده در بغداد، آغاز شده است.
..................................
پایان پیام/ 167
نظر شما