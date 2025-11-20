به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ جامعه مسلمانان رم با ایجاد گروه MuRo۲۷(مسلمانان برای رم ۲۰۲۷)، تلاش میکند جایگاه خود را در سیاست محلی و ملی تثبیت کند. خبرگزاری محلی ایتالیا نوشت این گروه، الهام گرفته از پیروزی تاریخی ممدانی، نخستین شهردار مسلمان شهر نیویورک، به دنبال الگوبرداری از تجربه موفق مشارکت سیاسی مسلمانان در غرب است. طبق بیانیه این گروه، هدف آنها ارتقای مشارکت دموکراتیک مسلمانان در مسائل شهری و ارائه برنامههای سیاسی مبتنی بر نیازهای جامعه است.
محرک اصلی شکلگیری MuRo۲۷، موفقیت ممدانی در انتخابات ۲۰۲۴ نیویورک بود، جایی که او توانست با برنامهای مبتنی بر عدالت اجتماعی و موضوعات شهری، اقلیتهای مسلمان و آسیای جنوبی را در سیاست محلی فعال کند. برگزارکنندگان MuRo۲۷ امیدوارند بتوانند مدل مشابهی را در رم پیاده کنند، با این تفاوت که جامعه هدف، مسلمانان ساکن پایتخت ایتالیا هستند.
پشت این پروژه، فردی به نام فرانچسکو تیِری، مهندس و فردی که بهتازگی اسلامی آورده قرار دارد که پیشتر در انتخابات محلی ۲۰۲۱ حضور داشت و تجربه سازماندهی رأی مسلمانان در منطقه V رم را دارد. این منطقه، بیشترین تعداد مساجد و مراکز اسلامی رم را در خود جای داده و نقش مهمی در شکلگیری MuRo۲۷ ایفا کرده است. تیِری با همکاری موسسات فرهنگی و مساجد محلی، تلاش کرده شبکهای از مسلمانان فعال سیاسی بسازد تا در انتخابات پیشرو تأثیرگذار باشند.
جامعه مسلمانان رم حدود ۱۱۱ هزار نفر تخمین زده میشود که ۳۳٪ آنها دارای شهروندی ایتالیایی هستند و تنوع ملیتی و مذهبی بالایی دارند. این جمعیت شامل مسلمانان مراکشی، بنگلادشی، مصری، پاکستانی و آلبانیایی است و نشاندهنده اهمیت روزافزون این گروه در سیاست محلی است. MuRo۲۷ قصد دارد با بهرهگیری از این جمعیت، مشارکت سیاسی مسلمانان را به سطح تازهای برساند.
پیشینه MuRo۲۷ به تجربیات شهرهای دیگر مانند مونفالکونه برمیگردد؛ در سال ۲۰۲۵، در شهر مونفالکونه، شهری کوچک در شمال ایتالیا با بالاترین درصد جمعیت مهاجر در این کشور، برای نخستین بار فهرستی انتخاباتی با عنوان «ایتالیا پلوراله» (Italia Plurale) به رهبری اعضای جامعه مسلمان ارائه شد. این فهرست، با هدف نمایندگی گروههای مهاجر و مسلمانان محلی در شوراهای شهری و ایجاد حضور سیاسی مؤثر، نامزدهایی را برای انتخابات شهرداری معرفی کرد. هرچند نتیجه محدود بود، اما به عنوان الگویی برای سازماندهی سیاسی مسلمانان در ایتالیا مطرح شد. این تجربه نشان میدهد که مشارکت سیاسی مسلمانان، اگرچه چالشبرانگیز، میتواند به شکلگیری شبکهها و هویت جمعی منجر شود.
واکنشهای سیاسی به MuRo۲۷ متفاوت بوده است. چهرههای راست میانه و راست ایتالیا، از جمله اعضای حزب لیگ و حزب «فراتلی دی ایتالیا»، نگرانی خود را از احتمال ترویج اسلام سیاسی و تأثیر آن بر قانون اساسی و حقوق زنان اعلام کردهاند. آنها هشدار دادهاند که حضور یک حزب مسلمان در رم میتواند موجب تغییراتی در نگرشها و سیاستهای محلی شود، هرچند گروه MuRo۲۷ تأکید میکند که هدف آن ارائه برنامههای شهری و اجتماعی است و نه اعمال قوانین مذهبی.
MuRo۲۷ همچنین با مراکز فرهنگی و مساجد محلی، از جمله مسجد الهدی در منطقه شرق رم، ارتباط دارد. این مراکز نقش کلیدی در سازماندهی، جمعآوری امضاها و آگاهیرسانی درباره اهداف گروه ایفا کردهاند. با آماده شدن برای انتخابات ۲۰۲۷، MuRo۲۷ میکوشد حضور فعال و تأثیرگذار مسلمانان در رم را تثبیت کند و به یک بازیگر سیاسی جدید در پایتخت ایتالیا تبدیل شود.
رسانۀ ایتالیایی همچنین افزود این حرکت همچنین به بحث گستردهتر در مورد ادغام جامعه مسلمانان در سیاست و جامعه ایتالیا مرتبط است، جامعهای که حدود ۲.۸ میلیون نفر است و تنها نیمی از آنها یعنی ۱.۴ میلیون شهروند ایتالیا هستند. MuRo۲۷ قصد دارد نشان دهد که مشارکت سیاسی مسلمانان میتواند همخوان با اصول دموکراتیک و قانون اساسی ایتالیا باشد و هم به تأثیرگذاری اجتماعی و فرهنگی این جامعه در پایتخت بیفزاید.
