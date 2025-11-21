ارتش اسرائیل از کشف تجهیزات نظامی در جنوب سوریه خبر داد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش اسرائیل ادعا کرد که نیروهایش مجموعه‌ای از عملیات پیش‌دستانه را در جنوب سوریه اجرا کرده‌اند که شامل کشف و نابودی تجهیزات نظامی بوده است.

در بیانیه ارتش اسرائیل آمده است که تیپ ۵۵ که یک تیپ ذخیره است، طی ماه‌های اخیر دوباره فراخوانده شده و اکنون تحت فرماندهی لشکر ۲۱۰ مأموریت خود را در جنوب سوریه انجام می‌دهد.

براساس ادعای اسرائیل، هدف از این عملیات دفاع پیشگیرانه برای تضمین امنیت شهروندان اسرائیل، به‌ویژه ساکنان بلندی‌های جولان عنوان شده است.

طبق این بیانیه، نیروهای تیپ ۵۵ عملیات گسترده جست‌وجو و پاکسازی را انجام دادند که به کشف انواع تجهیزات نظامی از جمله قطعاتی از موشک‌ها و پرتابگرهای آرپی‌جی، منجر شد.

ارتش اسرائیل تأکید کرد که تمام تجهیزات کشف‌شده بلافاصله پس از شناسایی نابود شدند و نیروهای لشکر ۲۱۰ همچنان در منطقه حضور دارند.

همراه بیانیه، مجموعه‌ای از تصاویر نیز منتشر شد که تجهیزات کشف‌شده و لحظات انهدام آنها را نشان می‌دهد.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸