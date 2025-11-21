  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای غربی و خاورمیانه

ارتش اسرائیل از کشف تجهیزات نظامی در جنوب سوریه خبر داد

۳۰ آبان ۱۴۰۴ - ۱۴:۵۳
کد مطلب: 1752607
ارتش اسرائیل از کشف تجهیزات نظامی در جنوب سوریه خبر داد

ارتش اسرائیل ادعا کرد که در مجموعه‌ای از عملیات پیش‌دستانه در جنوب سوریه، مقادیر قابل توجهی تجهیزات نظامی را کشف و بلافاصله منهدم کرده است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش اسرائیل ادعا کرد که نیروهایش مجموعه‌ای از عملیات پیش‌دستانه را در جنوب سوریه اجرا کرده‌اند که شامل کشف و نابودی تجهیزات نظامی بوده است.

در بیانیه ارتش اسرائیل آمده است که تیپ ۵۵ که یک تیپ ذخیره است، طی ماه‌های اخیر دوباره فراخوانده شده و اکنون تحت فرماندهی لشکر ۲۱۰ مأموریت خود را در جنوب سوریه انجام می‌دهد.

براساس ادعای اسرائیل، هدف از این عملیات دفاع پیشگیرانه برای تضمین امنیت شهروندان اسرائیل، به‌ویژه ساکنان بلندی‌های جولان عنوان شده است.

طبق این بیانیه، نیروهای تیپ ۵۵ عملیات گسترده جست‌وجو و پاکسازی را انجام دادند که به کشف انواع تجهیزات نظامی از جمله قطعاتی از موشک‌ها و پرتابگرهای آرپی‌جی، منجر شد. 

ارتش اسرائیل تأکید کرد که تمام تجهیزات کشف‌شده بلافاصله پس از شناسایی نابود شدند و نیروهای لشکر ۲۱۰ همچنان در منطقه حضور دارند.

همراه بیانیه، مجموعه‌ای از تصاویر نیز منتشر شد که تجهیزات کشف‌شده و لحظات انهدام آنها را نشان می‌دهد.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha