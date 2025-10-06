به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش اسرائیل اعلام کرد که نیروهایش در دو ماه گذشته ده‌ها عملیات نظامی در جنوب سوریه انجام داده‌اند؛ به‌ادعای این رژیم، این عملیات‌ها با هدف تخریب زیرساخت‌های تروریستی و تضمین امنیت اسرائیل در بلندی‌های جولان اشغالی است.

در بیانیه ارتش اسرائیل آمده است که نیروهای تیپ ۲۲۶ تحت فرماندهی لشکر ۲۱۰، مأموریت‌های دفاعی در منطقه جنوب سوریه انجام داده‌اند.

این بیانیه اضافه می‌کند که در چارچوب این مأموریت، ده‌ها عملیات دقیق در منطقه صورت گرفته که شامل بازداشت افراد مظنون به فعالیت‌های تروریستی و نیز کشف و مصادره سلاح و تجهیزات نظامی بوده است.

ارتش اسرائیل ادعا کرده که این عملیات‌ها برای تضمین امنیت شهروندان اسرائیلی به‌ویژه ساکنان بلندی‌های جولان انجام می‌شود؛ بدون آنکه به جزئیات اهداف مورد حمله یا تلفات احتمالی اشاره کند.

ارتش اشغالگر اسرائیل هر از گاهی حملات هوایی و عملیات زمینی در خاک سوریه انجام می‌دهد، در حالی که حکومت جولانی تأکید دارد این تجاوزها نقض آشکار حاکمیت ملی سوریه بوده و در راستای اهداف تجاوزکارانه اسرائیل صورت می‌گیرد.

از زمان سقوط حکومت بشار اسد در ۸ دسامبر ۲۰۲۴، اسرائیل به‌طور فزاینده‌ای حاکمیت سوریه را نقض کرده و با گسترش مناطق اشغالی خود در جنوب سوریه، بخش‌هایی از منطقه حائل (Buffer Zone) را نیز به اشغال خود درآورده است.

تل‌آویو همچنین اعلام کرده که توافق‌نامه جداسازی نیروها میان سوریه و اسرائیل که در سال ۱۹۷۴ امضا شده بود، دیگر اعتبار ندارد.

