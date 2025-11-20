به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ برخی رسانه‌های راست‌گرای اروپایی در روزهای اخیر با انتشار گزارش‌هایی ادعا کرده‌اند که طرح جدید اتحادیه اروپا برای گسترش برنامه تبادل دانشجویی «Erasmus+» با هدف جذب دانشجویان از کشورهای جنوب مدیترانه و آفریقا، بخشی از «طرحی برای تغییر ترکیب جمعیتی اروپا» است. این روایت که با ادبیات تند اسلام‌هراسانه همراه شده، واکنش تحلیلگران و نهادهای مدنی را در پی داشته است.

بر اساس برنامه‌ای که کمیسیون اروپا معرفی کرده، بودجه‌ توسعه همکاری‌های آموزشی با کشورهای همسایه جنوبی شامل لبنان، الجزایر، مراکش، لیبی، فلسطین و سوریه افزایش خواهد یافت. مقام‌های اروپایی هدف این طرح را «تقویت مهارت‌های جوانان، ایجاد پیوندهای دانشگاهی و افزایش فرصت‌های آموزشی» اعلام کرده‌اند؛ با این حال برخی رسانه‌های منتقد آن را «مسیر مهاجرتی جدید» توصیف کرده‌اند.

کارشناسان آموزش و مهاجرت می‌گویند این ادعاها فاقد پشتوانه واقعی است و طرح Erasmus+ الزاماً به اقامت بلندمدت یا دریافت پناهندگی منجر نمی‌شود. آنها تأکید می‌کنند که برنامه‌های تبادل علمی در دهه‌های گذشته میان اروپا و کشورهای مختلف جهان اجرا شده و بخش مهمی از دیپلماسی آموزشی و علمی اتحادیه اروپا محسوب می‌شود. به گفته آنان، روایت‌های هشدارآمیز درباره «ورود میلیون‌ها مسلمان» بخشی از فضای فزاینده اسلام‌هراسی در برخی رسانه‌هاست.

نهادهای اسلامی در اروپا نیز با انتشار بیانیه‌هایی تأکید کرده‌اند که ادبیات تهدیدآمیز علیه دانشجویان مسلمان نه‌تنها واقعیت‌های آموزشی را تحریف می‌کند، بلکه به افزایش تنش‌های فرهنگی و مذهبی دامن می‌زند. این نهادها از دولت‌ها و رسانه‌های مسئول خواسته‌اند با ترویج گفتگو و همکاری علمی، در برابر جریان‌های افراطی که مهاجران و مسلمانان را هدف قرار می‌دهند، موضعی روشن اتخاذ کنند.

