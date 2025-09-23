به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله فاضل لنکرانی در نشست مسئولین، اساتید و دانش پژوهان موسسه آموزش عالی حوزوی ائمه اطهار(ع)، که در سالن امام خمینی ره این مرکز برگزار شد، در سخنانی با اشاره به آیه ۱۵۹ سوره مبارکه بقره که می فرماید" إِنَّ الَّذِینَ یَکْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَیِّنَاتِ وَالْهُدَیٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَیَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِی الْکِتَابِ ۙ أُولَٰئِکَ یَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَیَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ" گفت: همه مشکلات از کتمان حقائق توسط علمای یهود در صدر اسلام ناشی می شود.

وی افزود: حضرت علی علیه السلام فرمودند چنین نیست که هرکسی که چشم دارد ببیند و هرکسی که گوش دارد بشنود بالاترین صدقه این است که از آنچه می دانید از علوم و حقائق، به صاحبان خرد صدقه بدهید و هیچ صدقه ای همچون نشر علم و معارف نیست.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ابراز داشت: تعلیم، تدریس، تحقیق و تبیین معارف، بالاترین صدقه است و کسانی که علم دارند اما آن را نشر نمی دهند و صاحبان عقول را از حقائق و معارف بهره مند نمی کنند شامل آیه «کتمان ما انزل الله» است.

آیت الله فاضل لنکرانی گفت: ما باید بدانیم وظیفه بسیار بسیار سنگینی بر دوش داریم، اگر در حوزه درس خواندیم و سرمایه علمی و معنوی کسب کردیم وظیفه سنگینی داریم که اگر بیان کردیم و نشر دادیم طبق روایت بالاترین صدقات است.

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) ابراز داشت: هیچ زمانی درطول تاریخ برای نشر معارف دین، مثل امروز فرصت نداریم، در هیچ زمانی مثل الان گستردگی معارف نبوده و از طرفی هم هیچ زمانی مثل الان با شبهات روبرو نبوده ایم.

وی گفت: امروزه معارف دین گسترده شده و گاهی راجع به یک حدیث صدها کتاب نوشته شده است، خود کلام و تفسیر نیز وادی بزرگی شده است، در طول تاریخ تا قبل از قرن اخیر چقدر تفسیر موضوعی داشتیم؟ این یکی از نقاط قوت حوزه حداقل در ۵۰ سال اخیر این است که تفسیرهای موضوعی و ترجمه های مختلف قرآن کریم داریم.

آیت الله فاضل لنکرانی با بیان اینکه اگر قبلا راجع به مسئله امامت کار شده بود الان باید ده ها برابر و منقح تر از گذشته کار شود تاکید کرد: معتقدم یکی از اشتباهاتی که ما از اول انقلاب داشتیم این بود که تنها مسئله اصلی دین را عدالت مطرح کردیم اما واقع مطلب این است که اگر کسی در قرآن یک نگاه اجمالی کند متوجه می شود حرف اول انبیاء توحید بوده است، باید دید ما برای توحید جامعه که اهم مسائل است چه کرده ایم؟ و حال آنکه وظیفه اصلی انبیاء موحد کردن جامعه بوده است و بسیاری از مشکلات جامعه ناشی از این مسئله است.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: بسیاری از فرقه ها به حسب ظاهر توحیدی اند اما در واقع علیه توحید هستند مثل دراویش که با هیچ مبنایی با قرآن سازگاری ندارد، ما توقع داریم اولویت های اصلی دین در این مجموعه و موسسه مبارک مشخص و روی آن کار شود و طبق آن برنامه عملی نگاشته و به مسئولین ارائه شود.

آیت الله فاضل لنکرانی با اشاره به اهمیت توجه به قرآن و مباحث تفسیری تاکید کرد: همه بخش های کشور باید مراجعه بیشتر به قرآن داشته باشند، همه یاید مراقب باشیم مبانی محکم شیعه را کسی مورد خدشه قرار ندهد.

وی در پایان توجه به عمق مطالب علمی و اجتهادی تحصیل کردن ابراز داشت: ما می خواهیم در این مجموعه تنها کار علمی صرف برای مدرک نباشد بلکه کار عمیق علمی می خواهیم و لازمه عمیق بودن نیز اجتهادی کار کردن است.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸