به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع محلی در استان بامیان افغانستان تأیید کرده‌اند که دادگاه موسوم به "محکمه ثلاثه" در یک حکم رسمی، بیش از ده خانواده شیعه را از روستای رشک شهر پنجاب افغانستان مجبور به ترک خانه و زمین خود کرده است.

به گفته یک منبع مردمی که نخواست نامش فاش شود، کوچی‌ها با ارائه اسنادی به دادگاه طالبان، ادعای مالکیت این اراضی را مطرح کرده‌اند و دادگاه نیز بدون توجه به ابعاد انسانی و عرفی ماجرا، رأی به نفع کوچی‌ها صادر کرده است.

این در حالی‌ست که کمیسیون مردمی بامیان افغانستان، که خود متشکل از چهره‌های شیعه است، نیز این رأی را تأیید کرده و کوچ اجباری را اجرایی ساخته است.

نتیجه‌ی دادگاه طالبان واکنش‌های گسترده‌ای در میان مردم و شخصیت‌های سیاسی به‌دنبال داشته است. در نوارهای تصویری منتشرشده، دیده می‌شود که افراد مسلح، با خشونت و استفاده از چوب، ساکنان شیعه را از خانه‌های‌شان بیرون می‌رانند.

حاجی محمد محقق، از رهبران برجسته شیعه، این اقدام را «نتیجه‌ای نمایشی و ضدشرعی» دانسته و هشدار داده است که طالبان مردم را از زمین و خانه خودشان بیرون می‌رانند، بی‌آنکه سازوکار شرعی یا جبران خسارتی در نظر بگیرند.

او تأکید کرده: «با این رویه، طرف مقابل جز زبان زور زبان دیگری نمی‌فهمد.»

تا این لحظه، حکومت محلی طالبان در استان بامیان افغانستان در برابر این انتقادات و گزارش‌های منتشرشده، موضع رسمی اتخاذ نکرده است.

این در حالی‌ست که پیش‌تر، مقام‌های طالبان مدعی شده بودند هیچ‌گونه تعصب قومی و زبانی در این استان وجود ندارد.

این رویداد، نگرانی‌ها درباره جانبداری سیستماتیک طالبان از کوچی‌ها در منازعات سرزمینی و محروم‌سازی تدریجی جوامع شیعه‌نشین را بار دیگر به صدر بحث‌های اجتماعی و رسانه‌ای بازگردانده است.

