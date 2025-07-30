به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ منابع محلی در بخش اول بهسود، استان میدان وردک افغانستان تأیید کردهاند که مجتبی نقوی، جوان شیعه ساکن این منطقه، روز سهشنبه، ۷ مرداد، از سوی افراد مسلح کوچی در منطقه «شهرنیرو دایمیرداد» به گلوله بسته شد و جان خود را از دست داد.
یکی از نزدیکان شهید نقوی، در گفتوگو با خبرنگار ابنا، ضمن تأیید این حادثه، بهدلیل شرایط امنیتی از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد.
برخی منابع رسانهای گزارش دادهاند که این جوان پس از آنکه مانع ورود گلههای کوچیها به مزارع زراعتی خود شد، هدف تیراندازی قرار گرفت. گفته میشود مهاجمان سه نفر بودهاند.
با وجود آنکه طالبان پس از این حادثه، عاملان قتل را بازداشت کردهاند، نگرانیها درباره جانبداری آشکار و استمرار خشونت کوچیها علیه ساکنان بومی مناطق مرکزی همچنان پابرجاست.
نزاع دیرینهی کوچیها با ساکنان هزارهنشین مناطق مرکزی افغانستان در سالهای اخیر شدت بیشتری یافته است.
بسیاری از فعالان حقوق بشری و ساکنان محلی بارها هشدار دادهاند که عدم خلع سلاح کوچیها و حمایتهای غیرمستقیم طالبان از آنان، سبب بیثباتی و قربانیشدن غیرنظامیان، بهویژه هزارههای شیعه شده است.
این دومین مورد در سال جاری است که یک جوان شیعه بهدست کوچیهای مسلح به شهادت میرسد. پیش از این نیز در استان غزنی، یک مورد مشابه ثبت شده بود.
مطالبه مردم، نهادهای مدنی و علمای دینی از حکومت سرپرست طالبان آن است که هرچه سریعتر کوچیهای مسلح را خلع سلاح کرده و از سیاستهای تبعیضآمیز در نزاعهای قومی و سرزمینی دست بردارد؛ در غیر اینصورت، بحران اجتماعی و درگیریهای خونبار بیشتری در انتظار مناطق مرکزی خواهد بود.
