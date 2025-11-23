به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرد که با اجرای محدودیت جدید طالبان در استان پکتیا افغانستان، فعالیت تلویزیون ملی این استان از شکل تصویری خارج شده و تنها بهصورت صوتی ادامه دارد.
بر اساس این گزارش، طالبان به تمامی مسئولان محلی در استان پکتیا افغانستان دستور دادهاند از مصاحبه با رسانههای تصویری خودداری کرده و گزارشهایشان را فقط در قالب صوت یا متن منتشر کنند.
این ممنوعیت، فعالیتهای تصویری خبرگزاری دولتی باختر و همچنین تولیدات تصویری رسانههای محلی از جمله «نَن، ژوند، هوا، پَتَن غر و سِمکَنی غر» را نیز مختل کرده است.
مرکز خبرنگاران افغانستان این اقدام طالبان را «نقض آشکار آزادی رسانه» خوانده و از این گروه خواسته است هرچه زودتر محدودیتهای وضعشده بر رسانهها را لغو کند.
این در حالی است که دستور منع نشر تصاویر موجودات زنده تنها به استان پکتیا افغانستان محدود نیست و در ۲۲ استان دیگر نیز عملی و در حال اجراست.
در گذشته نیز، رادیو نسیم که از رسانههای فعال در مناطق شیعهنشین افغانستان (استان دایکندی) به شمار میرفت، اعلام کرده بود که به دلیل فشارهای فزاینده طالبان، پس از ۱۳ سال فعالیت ناچار به توقف کامل برنامههای خود شده است.
این اقدام، نگرانیها درباره تشدید محدودیتها علیه رسانهها و خاموشی تدریجی صدای مستقل در مناطق مرکزی افغانستان را افزایش داده است.
