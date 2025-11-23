به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دقایقی پیش بر اثر حمله ارتش صهیونیستی به هدفی در ضاحیه جنوبی بیروت، صدای انفجار در این منطقه شنیده شد.

طبق گزارش الجزیره ارتش اسرائیل مدعی شده است که یکی از فرماندهان ارشد حزب‌الله را در بیروت هدف قرار داده است.

طبق اعلام ارتش صهیونیستی این ترور به طور دقیق صورت گرفته است.

طبق آنچه ارتش رژیم صهیونی اعلام کرده، هدف عملیات در جنوب بیروت، ابو علی الطبطبایی (هیثم علی طباطبایی) نفر دوم حزب‌الله بود.

اخبار تکمیلی اعلام خواهد شد.

