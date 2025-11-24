به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، مراتب تسلیت عمیق خود به دبیرکل حزب‌الله و مجاهدان این حزب را به‌دنبال شهادت فرمانده جهادی هیثم(ابوعلی) طباطبایی در حمله هوایی اسرائیل به ضاحیه بیروت، ابراز کرد.

لاریجانی در پیامی در پلتفرم «ایکس» نوشت: در شب شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها)، یکی از رهروان صادق راه بانوی زنان جهان، برادر مجاهد هیثم علی طباطبایی یکی از فرماندهان ارشد حزب‌الله همراه با شماری از همرزمانش به دست رژیم صهیونیستی به شهادت رسید.

او افزود: نتانیاهو همچنان به ماجراجویی‌های خود ادامه می‌دهد تا زمانی که همه دریابند راهی جز مقابله با این رژیم جعلی باقی نمانده است.

از سوی دیگر، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، جنایت تروریستی رژیم صهیونیستی در هدف قرار دادن مناطق مسکونی در بیروت و ترور فرمانده بزرگ مقاومت هیثم علی طباطبایی را محکوم کرد.

وزارت خارجه ایران در بیانیه‌ای این حمله را نقض آشکار آتش‌بس نوامبر ۲۰۲۴ و حمله‌ای وحشیانه به تمامیت ارضی و حاکمیت ملی لبنان دانست که به شهادت و زخمی شدن ده‌ها شهروند عادی لبنانی، از جمله زنان و کودکان بی‌گناه، انجامیده است. این وزارتخانه بر ضرورت محاکمه و مجازات رهبران این رژیم به دلیل ارتکاب این اقدام تروریستی و جنایت جنگی تأکید کرد.

این بیانیه ضمن تاکید بر اینکه تداوم حمایت آمریکا از رژیم صهیونیستی عامل اصلی در ادامه نقض قوانین و تجاوزات این رژیم است، نقش مستقیم تضمین‌کنندگان آتش‌بس را یادآور شد.

وزارت خارجه ایران در پایان خواستار اقدامی جدی از سوی جامعه بین‌المللی برای مقابله با تروریسم سازمان‌یافته و افروختن جنگ‌ها توسط رژیم صهیونیستی علیه لبنان و دیگر کشورهای منطقه شد و تأکید کرد که این ماجراجویی‌های نظامی در غرب آسیا نه‌تنها بزرگ‌ترین تهدید برای صلح و ثبات منطقه، بلکه برای صلح و امنیت جهانی است؛ ازاین‌رو مقابله با این تهدید یک مسئولیت جهانی است.

