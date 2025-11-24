به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حزب‌الله امروز دوشنبه پیکر فرمانده ارشد نظامی خود شهید هیثم طبطبایی را که روز گذشته در حمله هوایی اسرائیل به یک ساختمان مسکونی در منطقه حارة حریک در ضاحیه جنوبی بیروت شهید شد، تشییع می‌کند. در همین حال، رادیوی ارتش اسرائیل از اعلام حالت آماده‌باش در شمال فلسطین اشغالی خبر داد.

حزب‌الله از هواداران خود خواسته است در مراسم تشییع پیکر شهید طبطبایی و همچنین دو تن از نیروهایش که در همان حمله شهید شدند، حضور یابند.

این جنبش روز گذشته در چند بیانیه جداگانه، شهادت چهار تن از نیروهایش را در حمله‌ای که طباطبایی را هدف قرار داده بود، اعلام کرد. یک منبع امنیتی لبنانی نیز به الجزیره تأیید کرده است که طبطبایی پس از فؤاد شکر ــ که سال گذشته ترور شد ــ فرمانده نظامی حزب‌الله بوده است.

این ترور تحول مهمی در سلسله حملات اسرائیل به‌شمار می‌رود؛ زیرا ضاحیه جنوبی بیروت از ژوئن گذشته هدف قرار نگرفته بود و از زمان آتش‌بس نیز هیچ فرمانده‌ای در این سطح هدف قرار داده نشده بود.

پس از این حمله، محمود قماطی، معاون رئیس شورای سیاسی حزب‌الله، اعلام کرد که همه گزینه‌ها برای پاسخ، روی میز است و حزب موضوع را بررسی کرده و تصمیم مناسب اتخاذ خواهد کرد.

از سوی دیگر، جوزف عون رئیس‌جمهور لبنان از جامعه جهانی خواست مسئولیت خود را بر عهده بگیرد و با جدیت برای توقف حملات اسرائیل علیه لبنان و مردم آن وارد عمل شود تا از هرگونه تنشی که منطقه را به سمت بحران بکشاند، جلوگیری شود.

در مقابل، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، مدعی شد هیثم علی طباطبایی که اسرائیل او را هدف قرار داده، مسئول تلاش‌های حزب‌الله برای بازسازی تسلیحات بوده است. وی ادعا کرد که اسرائیل اجازه نمی‌دهد حزب‌الله خطری برای امنیتش ایجاد کند.

الطبطبایی متولد ۱۹۶۸ است و در جنوب لبنان بزرگ شد. او در جوانی به حزب‌الله پیوست و نخستین‌بار در رسانه‌ها در سال ۲۰۱۵ مطرح شد؛ زمانی که از یک ترور اسرائیلی در شهر قنیطره سوریه جان سالم به‌در برد.

همچنین آمریکا برای اطلاعات درباره طبطبایی تا پنج میلیون دلار جایزه تعیین کرده بود. او از فرماندهان ارشد نظامی حزب‌الله به‌شمار می‌رفت و نیروهای نخبه این جنبش را در سوریه و یمن هدایت کرده بود.

رزمایش‌های اسرائیل

از نظر نظامی، ارتش اسرائیل رزمایش‌هایی غافلگیرکننده را در سطح فرماندهی عالی ستاد کل در مناطق جلیل شرقی آغاز کرده است تا نحوه برخورد با آغاز احتمالی جنگ و مدیریت بحران را شبیه‌سازی کند.

رادیوی ارتش اسرائیل گزارش داده است که ارتش سامانه‌های دفاع موشکی خود را فعال کرده و در شمال در حالت آمادگی قرار داده است.

سخنگوی ارتش اسرائیل اعلام کرد این رزمایش‌ها دو روز ادامه خواهد داشت و هدف آن آزمودن و تقویت آمادگی ارتش برای سناریوهای مختلف است. این رزمایش زیر نظر ایال زامیر، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل و با آزمایش ناگهانی آمادگی یگان ۲۱۰ ــ مسئول منطقه جولان اشغالی و بخش‌هایی از سوریه ــ آغاز شده است.

این تمرین‌ها توانایی فرماندهی عالی را در ارزیابی شرایط و اتخاذ تصمیم در همه سطوح، از آمادگی تا مدیریت نیروها در میدان نبرد، می‌سنجد. در جریان این رزمایش، مناطق جولان اشغالی و دشت‌های شمالی شاهد رفت‌وآمد گسترده نیروها، شنیده‌شدن صدای انفجارها و پروازهای متعدد جنگنده‌ها خواهند بود.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸