جزئیات جدید از یورش اسرائیل بعد از عملیات استشهادی روز گذشته در بیت لحم

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حملات نظامی و امنیتی گسترده رژیم اسرائیل علیه کرانه باختری در پی کشته شدن یک شهرک‌نشین و زخمی شدن سه تن دیگر (یکی در وضعیت وخیم) در عملیات زیرگیری و حمله با سلاح سرد در چهارراه «غوش عتصبیون» در جنوب کرانه باختری آغاز شد. عاملان این عملیات استشهادی، که دو جوان فلسطینی از شهرک بیت أمر بودند، بلافاصله پس از اجرای حمله، هدف گلوله‌باران نیروهای اشغالگر قرار گرفته و به شهادت رسیدند.

در همین راستا، وزارت بهداشت فلسطین شامگاه سه‌شنبه اعلام کرد که تشکیلات امور مدنی فلسطین، شهادت عمران الأطرش از الخلیل و ولید صبارنه از بیت أمر را پس از هدف قرار گرفتن با آتش مستقیم نیروهای اسرائیلی در نزدیکی بیت‌لحم، رسماً تأیید کرده است.

شاهدان عینی گزارش دادند که شامگاه روز سه‌شنبه، نیروهای بزرگی از ارتش اشغالگر به شهرک بیت أمر یورش بردند. این نیروها به ده‌ها منزل از جمله منزل خانواده صبارنه حمله کردند. پس از این اقدام، نظامیان رژیم صهیونی یک کمپین گسترده بازداشت را آغاز کردند.

شاهدان افزودند که ارتش اسرائیل زمین فوتبال محلی شهرک را به یک مرکز بازداشت و بازجویی میدانی تبدیل کرده است؛ ویدئوهایی منتشر شده سربازانی را نشان می‌دهد که فلسطینیان دست‌بسته را در این مکان هدایت می‌کنند.

بر اساس اظهارات شاهدان، ارتش اسرائیل همچنین در ساعات گذشته سلسله‌ای از یورش‌ها را به شهرهای و شهرک‌های دیگر در سراسر کرانه باختری به اجرا درآورده است.

اقدامات نظامی صهیونیست ها تنها به بیت أمر محدود نشد. رسانه های فلسطینی گزارش دادند که ارتش اسرائیل در جنوب کرانه باختری، در شهرک حوسان (غرب بیت‌لحم)، دستور تخریب دو منزل مسکونی (یکی از آن‌ها فعال و مسکونی) و همچنین یکمزرعه و دامداری را صادر کرده است.

در ادامه آمده است که نیروهای اشغالگر با یورش به روستای «أبو قش» در شمال رام‌الله، «ماهر شریتح» از روستای «المزرعة الغربیة» را در حالی که در محل کار خود (مغازه تجاری‌اش) حضور داشت، بازداشت کردند.

در شمال کرانه باختری نیز گزارش‌ها حاکی از دستگیری یک جوان در شهرک «الزاویه» در غرب سلفیت پس از ضرب و شتم وی در مرکز شهر است. رادیو «صدای فلسطین» (دولتی) نیز گزارش داد که ارتش در «حاجز شمالی» شهر قلقلیه، «گروهی از شهروندان» را بازداشت کرده است.

شدت درگیری‌ها در غرب جنین نیز بالا بود؛ یک کودک ۱۴ ساله شامگاه سه‌شنبه، هنگامی که بر لبه پنجره منزل خود حضور داشت، هدف گلوله نیروهای اسرائیلی قرار گرفت. هلال احمر فلسطین تأیید کرد که این نوجوان بر اثر اصابت گلوله به سر مجروح شده و بلافاصله به بیمارستان ابن سینا در جنین منتقل گردید؛ وضعیت وی بحرانی گزارش شده است.

این اقدامات امنیتی همزمان با افزایش بی‌سابقه‌ی حملات شهرک‌نشینان اسرائیلی به فلسطینیان، دارایی‌ها و منابع امرار معاش آن‌ها در سراسر کرانه باختری صورت می‌گیرد.

در پایان این گزارش، اشاره شده است که با احتساب تلفات اخیر، شمار فلسطینیانی که در جریان دو سال جنگ غزه (شروع شده از ۸ اکتبر ۲۰۲۳) توسط ارتش اسرائیل و شهرک‌نشینان به قتل رسیده‌اند، از ۱,۰۷۶ نفر در کرانه باختری فراتر رفته است. این آمارها در حالی است که در جریان جنگ غزه، بیش از ۶۹ هزار شهید و بیش از ۱۷۰ هزار مجروح برجای مانده است و هزینه بازسازی توسط سازمان ملل حدود ۷۰ میلیارد دلار برآورد شده است.

