به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ روسای برجستهترین جریانهای سنی عراق اعلام کردند که «شورای سیاسی ملی» را با هدف هماهنگی مواضع پس از انتخابات پارلمانی تشکیل دادهاند.
این شورا در بیانیهای گفت: با اتکا به مسئولیت ملی و درک حجم چالشهایی که کشور در این مرحله حساس با آن روبهروست، روسای ائتلافها و احزاب سنی پیروز در انتخابات — حزب تقدم، حزب عزم، تحالف السیادة، تحالف حسم الوطنی و حزب الجماهیر — با ابتکار و دعوت خمیس الخنجر، در بغداد نشستی گسترده برگزار کردند.
در بیانیه آمده است که روسای حاضر در جلسه، تحولات مختلف سیاسی را بررسی کرده و به ماهیت چالشهایی که کشور بهطور کلی و استانهایشان بهطور خاص با آن روبهروست، پرداختند.
این شورا افزود: بر اهمیت یکپارچهسازی تلاشها و کار بر اساس یک دیدگاه مشترک، برای حفظ ثبات سیاسی و اجتماعی، تضمین حقوق قانونی و تقویت نمایندگی در نهادهای دولتی تأکید شد.
شورا اعلام کرد: احزاب و ائتلافهای حاضر توافق کردند که شورای سیاسی ملی را بهعنوان چتر مشترک خود تشکیل دهند؛ شورایی که مواضع را هماهنگ و دیدگاهها و تصمیمات را درباره پروندههای کلان ملی یکپارچه میکند و همکاری مشترک میان رهبران و بلوکهای سیاسی را بهگونهای تقویت مینماید که به منافع عمومی و بهبود عملکرد سیاسی کمک کند. همچنین توافق شد که جلسات دورهای شورا بهصورت منظم در طول دوره ششم پارلمان ادامه یابد.
روسای جریانهای سنی عراق تأکید کردند که این شورا به روی همه شرکای ملی گشوده خواهد بود و به اصول مشترکی پایبند است که وحدت و ثبات عراق را حفظ کرده و حقوق همه گروههای آن را بدون استثنا تضمین میکند؛ بر پایه دیدگاهی ملی که هدف آن ساختن دولتی نیرومند و عادل است که برای همگان ظرفیت داشته باشد.
هفته گذشته، ائتلاف «چارچوب هماهنگی» — که از احزاب شیعی تشکیل شده — اعلام کرد که بزرگترین بلوک پارلمانی را در مجلس جدید تشکیل داده و روند انتخاب نخستوزیر را آغاز کرده است.
روز بعد، محمد شیاع سودانی، نخستوزیر دولت پیشبرد امور، اعلام کرد که ائتلاف او که با کسب ۴۶ کرسی از ۳۲۹ کرسی، صدرنشین انتخابات ۱۱ نوامبر شده، به بزرگترین بلوک پارلمانی پیوسته است.
این بلوک اکنون بیش از ۱۷۵ کرسی، یعنی بیش از نیمی از پارلمان را در اختیار دارد.
