به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از زمان آغاز آتش‌بس در اکتبر گذشته، بیش از ۳۴۷ شهید و ۸۷۱ زخمی بر اثر ادامه نقض آتش بس توسط رژیم اشغالگر اسرائیل ثبت شده است. از سوی دیگر، باران‌های شدید، چادرهای آوارگان در منطقه مواصی خان یونس را غرق آب کرده و شرایط انسانی را وخیم‌تر ساخته است.

با وجود آتش‌بس شکننده در غزه همچنان مردم غزه بر اساس گزارش‌های مستند تصویری و ارسالی با انواع سختی و مصائب روبرو هستند. رژیم صهیونیستی همچنان با حملات متعدد هوایی به مردم بی دفاع غزه حمله می‌کند و کالاهای اساسی و دارویی به صورت خیلی محدود وارد غزه می‌شوند. در چنین شرایطی در فضای مجازی شاهد تصاویری از ورود گوشی‌های آیفون ۱۷ به غزه هستیم!

برای روشن شدن ماجرای اقدام اخیر رژیم صهیونیستی با «محمد منعم» پزشک فلسطینی به گفت‌وگو پرداختیم.

ابنا: لطفا در ابتدا در خصوص شرایط زندگی مردم غزه با گذشت حدود دو ماه از آتش بس با رژیم صهیونیستی توضیح دهید.

شرایط زندگی مردم در غزه در فصل سرما و بارندگی بسیار سخت شده است. کالاهای اساسی مثل سیمان؛ برای ساخت یک ساختمان کوچک لازم است که حتی اجازه ورود یک کیسه سیمان هم داده نمی‌شود. تصور کنید ساخت یک دیوار کوچک برای یک اتاق ساده امروز ممکن است حدود ۴۰۰۰ دلار هزینه داشته باشد، آن هم فقط به‌خاطر کمبود مصالح ساختمانی و گرانی سرسام‌آور آن‌.

وضعیت چادرها و سرپناه‌ها نیز تفاوت زیادی ندارد. قیمتشان بسیار بالا رفته و به مقدار کافی وارد نمی‌شود؛ به همین دلیل، بسیاری از مردم با باران و سیلاب درگیر شده‌اند.

گاز پخت‌وپز نیز در مقادیر بسیار ناچیز وارد می‌شود؛ تا جایی که ۹۰ درصد مردم ماه‌هاست حتی یک کیلو گاز هم دریافت نکرده‌اند. در بازار، هر کیلو گاز به قیمت ۳۰ دلار فروخته می‌شود. همین موضوع باعث شده مردم دو سال است برای پخت‌وپز از هیزم استفاده کنند؛ آن هم با قیمت‌های بالا، چون هیچ جایگزین دیگری وجود ندارد.

گازوئیل (سولار) هم قطره‌چکانی وارد می‌شود، با اینکه برای روشن نگه‌داشتن ژنراتورها ضروری است. مردم تنها از نور محدود ژنراتورها استفاده می‌کنند وشب‌ها در تاریکی کامل می‌گذارند.

حتی رفت‌وآمد نیز به یک بار سنگین تبدیل شده است؛ مسیرهای کوتاه هزینه‌های زیادی دارند و بسیاری مجبورند روزانه کیلومترها پیاده‌روی کنند.

مواد غذایی با اینکه پس از توقف جنگ کمی ارزان‌تر شده‌اند، اما هنوز هم بخش زیادی از آن‌ها به قیمت‌های قبل از جنگ برنگشته‌اند. قیمت مرغ و گوشت همچنان سرسام‌آور است ودر بازار یافت نمی‌شوند، حتی یک قوطی نوشابه که قبل از جنگ یک شِکِل قیمت داشت، حالا با وجود بهبود نسبی قیمت‌ها۱۰ شِکِل فروخته می‌شود؛ نتیجه بسته بودن گذرگاه‌ها و ورود بسیار کند کالاها.

از همه دردناک‌تر، جلوگیری از ورود داروهاست. وزارت بهداشت این هفته چندین بار اعلام کرده که کمبود داروهای ضروری به سطح بحرانی رسیده است و ۸۴ درصد نیاز دارویی غزه تامین نمی‌شود، اشغالگران همچنین از ورود واکسن های کودکان و ویتامین ها هم ممانعت می‌کنند.

ابنا: در چنین شرایطی شاهد تصاویری در فضای مجازی از دست به دست شدن گوشی های آیفون ۱۷ در غزه هستیم. چرا اشغالگران در حالی که با ورود مواد اساسی به غزه مخالفت می کنند برای ورود این نوع گوشی به غزه دست و دل بازی کردند؟

جمعیت غزه حدود دو میلیون و سیصد هزار نفر است. در میان این مردم، گروه کوچکی هستند که در طول جنگ بسیاری از مشکلات و بحران‌های دوران جنگ را تشدید کردند، اعم از تاجران محتکر که کالاها را انبار می‌کردند، صراف‌هایی که برای نقد کردن پول مردم درصدهای غیرمنطقی می‌گرفتند، یا نوجوانان سلبریتی‌ای که از احساسات جهانیان سوءاستفاده کرده و در شبکه‌های اجتماعی پول جمع می‌کردند تعدادشان به چند هزار نفر بیشتر نمی‌رسد؛ یعنی حتی یک دهم‌ درصد جمعیت غزه هم نیستند.

در چنین شرایط تلخی، برخی تلاش می‌کنند با نشان دادن تصاویر معدودی از افرادی که گوشی‌های جدید می‌خرند و با آهنگ مزخرف اینستاگرامی پُز می‌دهند، تصویری جعلی از «رفاه» در غزه بسازند. این تصاویر، مردم غزه را دچار این احساس می‌کند که «شاید فقط من دارم رنج می‌کشم»، در حالی که واقعیت زمینی کاملاً متفاوت است و اکثریت مردم در سخت‌ترین شرایط ممکن زندگی می‌کنند.

با این حال، همین اقلیت بسیار کوچک امروز با ساختن و دامن‌زدن به ترندهای غیرانسانی چه آگاهانه و چه از روی حماقت و ناآگاهی عملاً در خدمت روایت صهیونیست‌ها عمل می‌کنند و باعث تشویش افکار عمومی می‌شوند.

این تصویرسازی‌های ساختگی، رنج اکثریت مردم غزه را پنهان کرده و واقعیت زندگی زیر محاصره را تحریف می‌کنند، از این رو اشغالگران صهیونیستی عمداً گوشی‌های آیفون ۱۷ را به‌راحتی وارد غزه می‌کنند، اما در مقابل، به‌شدت مانع ورود کالاهای ضروری مورد نیاز مردم می‌شوند.

یادآور می شود؛ برخی از فعالان رسانه‌ای، تلفن‌هایی را که وارد غزه می‌شوند، «بمب‌های ساعتی» توصیف کردند و با انتقاد از این وضعیت گفتند: در حالی که ورود مواد اولیه و ضروری همچنان ممنوع است، اجازه ورود حجم بی‌سابقه‌ای از وسایل الکترونیکی داده می‌شود.

برخی تحلیلگران، با اشاره به تجربه مشابه ماجرای «پیجرها» در لبنان، هشدار داده‌اند که ممکن است هدف از این اقدام، اجرای سناریوی نظارتی یا حتی امنیتی تازه علیه مردم غزه باشد.

