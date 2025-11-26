به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ گیزلا کاردیا، زن ایتالیایی که ادعای جنجالی درباره «گریه‌کردن مجسمه مریم مقدس با اشک‌های خون» مطرح کرده بود، به اتهام کلاهبرداری در آستانه محاکمه قرار دارد.

کاردیا و همسرش متهم به دریافت بیش از 365 هزار یورو از مردم تحت عنوان تأسیس مرکز کودکان بیمار هستند.

در تحقیقات، DNA خون موجود روی مجسمه با DNA خود کاردیا مطابقت داشت، اما وکیل او این موضوع را ناشی از تماس فیزیکی با مجسمه دانسته است.

کلیسای کاتولیک ادعاهای کاردیا را رد کرده و از او خواسته بود مراسم خود را متوقف کند.

