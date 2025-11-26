پس از ۲۸ سال زندان، تبرئه مرد مسلمان در پرونده انفجار اتوبوس ۱۹۹۶ هند

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دیوان عالی اللهآباد هند یک مرد مسلمان بهنام «محمد الیاس» را که ۲۸ سال بهاتهام مشارکت در بمبگذاری یک اتوبوس در شمال هند زندانی بود، تبرئه کرد. این دادگاه در حکم خود که ۱۰ نوامبر صادر شد اعلام کرد دادستانی در «اثبات ادعاها بهشکلی فاحش ناکام مانده» و هیچ مدرک قانونی برای ارتباط دادن الیاس به این حمله وجود ندارد.
پرونده به انفجار ۲۷ آوریل ۱۹۹۶ مربوط میشود؛ زمانی که یک اتوبوس در مسیر دهلی به رورکی منفجر شد و ۱۰ کشته و ۴۸ زخمی برجای گذاشت. تحقیقات پلیس ادعا کرده بود که مواد منفجره زیر صندلی راننده کار گذاشته شده و از راه دور منفجر شده است. با این حال، دیوان عالی تأکید کرد که نه هیچ شاهدی الیاس را شناسایی کرده و نه بازجوییها و شهادتهای ۳۴ شاهد قادر بودهاند نقش او را ثابت کنند؛ بسیاری از آنان نیز اظهارات خود را تغییر داده یا متناقض سخن گفتهاند.
دو قاضی این دادگاه تصریح کردند که اعتراف منتسب به الیاس در دوران بازداشت پلیس قابل استناد نیست، زیرا قانون ادله هند استفاده از اعترافات گرفتهشده در بازداشت پلیس را ممنوع میداند. دادگاه همچنین نوار صوتی منسوب به اعتراف را «غیرقابل اعتماد و فاقد ارزش حقوقی» دانست و افزود که در صورت کنار گذاشتن این موارد «هیچ مدرک قابل پذیرشی علیه متهم باقی نمیماند».
خانواده الیاس حکم تبرئه را پس از نزدیک به سه دهه انتظار مایه آرامش دانستند و وکیل او این تصمیم را «دیرهنگام اما عادلانه» توصیف کرد. کارشناسان حقوقی میگویند این پرونده بار دیگر نگرانیها درباره شیوه رسیدگی به پروندههای مرتبط با اتهامات تروریستی در هند، بهویژه درباره متهمان مسلمان، و خطر اعترافات اجباری و تحقیقات ضعیف را برجسته میکند.
