به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ تامی رابینسون، فعال ضداسلام بریتانیایی، از اتهام نقض قوانین ضدتروریسم به دلیل خودداری از ارائه رمز تلفن همراهش به پلیس تبرئه شد. او پس از صدور حکم، از ایلان ماسک، میلیاردر آمریکایی، بهخاطر تأمین هزینههای دفاع حقوقیاش تشکر کرد.
رابینسون ۴۲ ساله از چهرههای شناختهشده جریانهای ملیگرای افراطی و ضد مهاجرت در بریتانیا به شمار میرود. او در ژوئن ۲۰۲۴ هنگام عبور از ایستگاه قطار تونل مانش در جنوب شرق انگلیس توسط پلیس متوقف شد. مأموران به دلیل رفتار مشکوک او، ارزش بالای خودرویی که از دوستش قرض گرفته بود و بلیت لحظه آخریاش برای سفر به بنیدورم در اسپانیا، به او ظنین شدند و تلفن همراهش را ضبط کردند.
به گفته دادستان، پلیس از رابینسون خواست رمز گوشیاش را برای بررسی بدهد، اما او امتناع کرد و مدعی شد تلفن حاوی اطلاعات محرمانه خبرنگاری است. قاضی پرونده در حکم خود اعلام کرد که به نظر میرسد پلیس رابینسون را به دلیل دیدگاههای سیاسیاش بازداشت کرده و بنابراین این اقدام غیرقانونی بوده است.
رابینسون پس از خروج از دادگاه گفت: «پیش از هر چیز از ایلان ماسک تشکر میکنم. چرا باید یک تاجر آمریکایی برای عدالت و دفاع از خبرنگاران در برابر اتهامات تروریستی در این کشور هزینه کند؟»
ماسک که بارها پیامهای رابینسون را در شبکه ایکس را بازنشر کرده، پیشتر نیز بهصورت ویدئویی در گردهمایی لندن که به دعوت رابینسون و با حضور حدود ۱۵۰ هزار نفر برگزار شد، شرکت کرده بود.
رابینسون در اظهاراتش مدعی شد هدف پلیس ضدتروریسم بریتانیا قرار گرفته تا با انگیزه سیاسی به اطلاعات شخصی و حرفهایاش دست یابد، در حالی که منتقدان او را چهرهای افراطی و محرک تنشهای نژادی توصیف میکنند.
