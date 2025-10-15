به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ طی ماه گذشته، موجی از دستگیری‌ها و پیگردهای قضایی علیه بیش از ۲۵۰۰ مسلمان در چندین ایالت هند آغاز شد. پلیس هندوستان در ایالت‌های تحت حکومت حزب ملی‌گرای هندوی نخست‌وزیر نارندرا مودی، بازارها و منازل مسلمانان را هدف قرار داده و ده‌ها نفر را بازداشت و برخی از منازل آنان را تخریب کرده است. این اقدامات در پی انتشار شعار «I Love Muhammad» (من محمد را دوست دارم) روی پوسترها، تی‌شرت‌ها و شبکه‌های اجتماعی صورت گرفته است، شعاری که مقام‌های هندی مدعی شدند تهدیدی برای «نظم عمومی» است و باعث گسترش اعتراضات گسترده شده است.

شروع حادثه در کانپور

براساس گزارش شبکه الجزیره، حادثه از ۴ سپتامبر در کانپور، ایالت اوتار پرادش، آغاز شد، زمانی که مسلمانان در جریان جشن میلاد پیامبر اکرم(ص) تابلوی نورانی با شعار «I Love Muhammad» نصب کردند. این اقدام برخی از ساکنان هندو را خشمگین کرد و باعث شد پلیس پرونده‌ای تحت عنوان «ایجاد دشمنی بر اساس مذهب» علیه ۲۴ نفر تشکیل دهد. این اتهام می‌تواند تا پنج سال زندان را در صورت محکومیت برای متهمان در پی داشته باشد.

گسترش اعتراضات و برخوردهای امنیتی

خبر دستگیری‌ها و اتهامات باعث اعتراضات گسترده‌ای در ایالت‌های دیگر از جمله ماهاراشترا، گجرات، تلانگانا، اوتاراکند و جامو و کشمیر شد. در جریان یک تظاهرات در بریلی، ایالت اوتار پرادش، معترضان با پلیس درگیر شدند که منجر به بازداشت ۷۵ نفر، از جمله رهبر محلی و همراهانش شد. همچنین دست‌کم چهار ساختمان متعلق به بازداشت‌شدگان توسط مقامات محلی تخریب شد.

چالش‌های قانونی و حقوق بشر

قانون اساسی هند آزادی مذهب و آزادی بیان را تضمین می‌کند و هیچ قانونی به‌طور مستقیم بیان شعار «I Love Muhammad» را جرم نمی‌داند. با این حال، پلیس مدعی است با استناد به قوانین مربوط به «اخلال در نظم عمومی» یا «تحریک تنش‌های مذهبی» اقدام به بازداشت شهروندان کرده است. نادیم خان، هماهنگ‌کننده ملی انجمن حفاظت از حقوق مدنی، تأکید کرده است که این اقدامات بیشتر ماهیت سیاسی دارند و بیان این شعار به خودی خود جرم نیست.

استفاده از تخریب منازل و آثار اجتماعی

در سال‌های اخیر، صدها مسلمان خانه‌های خود را از دست داده‌اند که غالباً بدون اطلاع قبلی یا حکم قضایی بوده است. دیوان عالی هند نیز اعلام کرده که تخریب منازل نباید به‌عنوان مجازات غیرقانونی استفاده شود، اما در عمل این دستور اغلب رعایت نمی‌شود. این اقدامات باعث افزایش ترس، اضطراب و بی‌اعتمادی در جامعه مسلمانان شده است.

ابعاد سیاسی و اجتماعی سرکوب

کارشناسان سیاسی معتقدند که این موج سرکوب تنها نمونه‌ای از حاشیه‌نشینی و هدف‌گیری اقلیت‌های مسلمان در هند از زمان روی کار آمدن نخست‌وزیر مودی است. از سال ۲۰۱۴ تا کنون، شمار حوادث نفرت‌پراکنی علیه اقلیت‌ها به‌طور چشمگیری افزایش یافته و اکثر این موارد در ایالت‌های تحت حکومت حزب ملی‌گرای هندو یا مناطقی که در آستانه انتخابات هستند، رخ داده است.

پیامدها برای نسل جوان مسلمان

این محدودیت‌ها به‌ویژه برای جوانان مسلمان پیامدهای مهمی دارد و باعث می‌شود ابراز هویت مذهبی آنان با تهدید و محدودیت مواجه شود. تحلیلگران هشدار می‌دهند که استفاده نامتناسب از قوانین امنیتی و نظم عمومی می‌تواند زمینه‌ساز سرکوب آزادی‌های دینی و بیان شود.

واکنش سازمان‌های حقوق بشر

آکار پاتل، رئیس هیئت مدیره سازمان عفو بین‌الملل هند، اعلام کرده است که هدف قرار دادن افراد به دلیل شعار «I Love Muhammad» که صلح‌آمیز و بدون تحریک خشونت است، هیچ تناسبی با قانون هند یا حقوق بشر بین‌المللی ندارد.

او تأکید کرد که وظیفه دولت حفظ حقوق شهروندان به‌طور برابر است و اعمال محدودیت‌های نامتناسب بر آزادی بیان و مذهبی پذیرفتنی نیست.

تداوم تنش‌ها و آینده بحران

این حادثه نشان‌دهنده روند فزاینده‌ای است که در آن هرگونه ابراز هویت مذهبی از سوی مسلمانان می‌تواند به‌عنوان تحریک تنش‌های مذهبی تعبیر شود. تحلیلگران هشدار می‌دهند که ادامه چنین اقدامات سرکوبگرانه می‌تواند منجر به افزایش نارضایتی اجتماعی و تضعیف اعتماد عمومی به سیستم قضایی و امنیتی هند شود.

