شیخ نعیم قاسم: دور باطل تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به پایان خواهد رسید

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «شیخ نعیم قاسم» دبیرکل حزب‌الله، در پیامی به مجاهدان بسیجی به مناسبت سالروز تشکیل بسیج اظهار داشت: هر اندازه بحران‌ها شدت یابند، سرانجام گشایش حاصل خواهد شد و دور باطل تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به پایان خواهد رسید.

دبیرکل حزب‌الله لبنان افزود: بدانید که پیروزی دو گونه است: پیروزی در دل، و پیروزی بر دشمن. پس هر کس در دل و ایمان خود پیروز شود، بی‌تردید بر دشمن خویش نیز پیروز خواهد شد، حتی اگر این اقدام با گذشت زمان باشد.

شیخ نعیم قاسم خطاب به بسیجیان تاکید کرد: پایدار باشید تا به شرافت عزّت دست یابید، زیرا «عزّت از آنِ خدا و پیامبر او و مؤمنان است» و بی‌تردید حزب‌الله، مقاومت اسلامی و بسیج آن، حاملان پرچم امام مهدی (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه) در مسیر عدالت و رستگاری در دنیا و آخرت‌اند.

