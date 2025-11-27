به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی تیراندازی یک مهاجر افغان به سوی اعضای گارد ملی کاخ سفید در واشنگتن، اداره خدمات مهاجرتی این کشور اعلام کرد بررسی درخواست‌های مهاجرتی همه شهروندان افغانستان تا اطلاع ثانوی متوقف خواهد شد.

فرد مهاجم که روز چهارشنبه (۲۶ نوامبر) ساعت ۱۴:۱۵ به دو نیروی گارد ملی آمریکا تیراندازی کرده و آنان را کشته است، «رحمان‌الله لکنوال» تبعه کشور افغانستان معرفی شده است.

لکنوال که ۲۹ سال سن دارد و سال ۲۰۲۱ پس از تسلط طالبان بر افغانستان، با ویزا وارد آمریکا شده است، هنگام درگیری با نیروهای نظامی آمریکا زخمی شده و در حال بازداشت و بازجویی به سر می‌برد؛ هنوز از انگیزه این اقدام خبری در دست نیست.

در همین حال علی میثم نظری، سخنگوی جبهه مقاومت ملی افغانستان، از گروه‌های معارض طالبان، ادعا کرده است که احتمال دست داشتن طالبان به‌عنوان یک گروه تروریستی در این حمله وجود دارد.

ساعاتی پس از این حمله ترامپ در پیامی تصویری خواستار بازرسی پرونده تمام پناهجویان افغانستانی شد که در زمان ریاست ‌جمهوری جو بایدن، وارد آمریکا شدند و گفت: اگر آن‌ها نتوانند کشور ما را دوست داشته باشند، ما آن‌ها را نمی‌خواهیم.

دیگر مقامات آمریکایی هم خواستار بررسی و توجه بیشتر به پناهجویان افغان و همچنین تشدید اقدامات علیه افرادی که «نباید در امریکا حضور داشته باشند» شدند.

در همین راستا اداره خدمات مهاجرتی آمریکا نیز اعلام کرد که روند رسیدگی به تمامی درخواست‌های مهاجرتی از سوی شهروندان افغانستان تا اطلاع بعدی متوقف شده است.

