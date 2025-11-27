»پاپ« در راه ترکیه؛ مقصد بعدی لبنان

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ پاپ، امروز پنجشنبه نخستین سفر خارجی خود را با دیدار از ترکیه آغاز میکند. در این سفر، او با برتولومئوس، رهبر روحانی مسیحیان ارتدوکس، دیدار خواهد کرد و سپس به لبنان سفر خواهد کرد.
انتظار میرود که پاپ در این سفر برای صلح در خاورمیانه سخنرانی و بر لزوم اتحاد بین کلیساهای مسیحی که از مدتها پیش تقسیم شدهاند، تأکید کند.
بازدید پاپ مورد توجه ناظران خواهد بود، چرا که او در این سفر نخستین خطبه خود را خارج از واتیکان ایراد خواهد کرد.
او قبل از آن که به لبنان سفر کند، از مکانهای فرهنگی در ترکیه بازدید خواهد کرد.
