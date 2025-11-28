استقبال مجلس اعلای اسلامی شیعیان از سفر پاپ به لبنان؛ حضور پاپ در میان مردم زیر آتش اسرائیل، پیام مهمی خواهد داشت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «شیخ علی الخطیب» نایب رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان با اشاره به سفر آینده پاپ به لبنان، این سفر را اقدامی مهم در شرایط حساسی دانست که لبنان و منطقه در آن به سر می‌برند.



وی در گفت‌وگو با روزنامه النهار تصریح کرد که اهمیت این سفر از آن جهت است که لبنان با تجاوز گسترده اسرائیل روبه‌روست؛ تجاوزی که شامل کشتار، ویرانی و جنگ مستمر است، در حالی‌که توافق بین‌المللی مورد پذیرش همگان وجود دارد اما تل‌آویو همچنان به نقض آن ادامه می‌دهد.

دعوت از پاپ برای مشاهده مستقیم آثار حملات

شیخ الخطیب با دعوت از پاپ برای بازدید از جنوب لبنان، ضاحیه جنوبی بیروت یا منطقه بقاع، تأکید کرد که مردم این مناطق با خسارت‌های سنگین و رنج روزانه ناشی از حملات اسرائیل مواجه‌اند. وی گفت مشاهده میدانی وضعیت، تأثیر مهمی بر درک بهتر شرایط و انتقال واقعیت‌ها خواهد داشت.

وی افزود حضور پاپ در میان ساکنانی که در برابر تجاوز و آزار روزانه مقاومت می‌کنند، تأثیری عمیق بر روحیه آنان خواهد داشت.

اهمیت نمادین و اخلاقی سفر پاپ

نایب رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان تأکید کرد که سفر پاپ در چنین شرایطی، حامل پیام همبستگی، صلح و حمایت از مردم لبنان است و می‌تواند نقش مثبتی در بازتاب رنج‌های مردم در سطح جهانی داشته باشد.

