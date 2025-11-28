یونسکو مانع از تاراج آثار تاریخی کرانه باختری شود 

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی تاکید کرد: یونسکو باید به پرونده تاراج مکانهای باستانی و تاریخی کرانه باختری توسط رژیم صهیونیستی سریعا ورود پیدا کند.

حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد مهدی ایمانی پور در پستی در شبکه ایکس نوشت:

"رژیم صهیونیستی در سایه سکوت مجامع بین المللی با دسته‌بندی دهها مکان باستانی فلسطینی در کرانه باختری اشغالی به عنوان «آثار باستانی اسرائیلی» تلاش دارد ضمن مصادره این اماکن، راه را برای شهرک‌سازی هرچه بیشتر باز کند. زمان آن رسیده که یونسکو مسئولانه و قاطعانه به این پرونده ورود پیدا کند."

لازم به ذکر است که بن گویر وزیر امنیت داخلی و اسموتریچ وزیر دارایی رژیم صهیونیستی از حملات جاری و جدید الوقوع رژیم اشغالگر قدس به نوار غزه و تاراج منابع آن حمایت کرده اند.



