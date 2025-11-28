به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد: ظرف یک سال پس از توافق آتش‌بس، تجاوزات مستمر رژیم صهیونیستی به خاک لبنان منجر به شهادت ۳۳۵ نفر و زخمی شدن ۹۷۳ نفر دیگر شده است که مجموع تلفات و مجروحان این حملات را به ۱۳۰۸ نفر می‌رساند.

به گزارش آناتولی، وزارت بهداشت لبنان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: تعداد کل قربانیان حمله اسرائیل به لبنان، از زمان امضای توافقنامه توقف درگیری‌ها در فاصله زمانی ۲۸/۱۱/۲۰۲۴ تا ۲۷/۱۱/۲۰۲۵، به عدد ۱۳۰۸ رسیده است که از این تعداد ۳۳۵ نفر شهید و ۹۷۳ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

اسرائیل تقریباً به‌طور روزانه توافق آتش‌بس را که از ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ با حزب‌الله به اجرا درآمده و قرار بود به تجاوز این رژیم به لبنان پایان دهد، نقض می‌کند.

بر اساس گزارش چند روز پیش نیروی سازمان ملل در جنوب لبنان (یونیفل)، اسرائیل این توافق را دست کم ۱۰ هزار بار نقض کرده است.

این در حالی است که این رژیم با ادامه اشغال ۵ تپه لبنانی در جنوب این کشور که آنها را در جنگ اخیر تصرف کرد، علاوه بر مناطق دیگری که دهه‌هاست در اشغال دارد، توافق را به چالش می‌کشد.

