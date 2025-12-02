شخصیت حضرت زهرا (س) در قرآن کریم

در قرآن کریم، نام فاطمه زهرا علیهاالسلام به‌صراحت بیان نشده است؛ ولی قرآن‌پژوهان آیات متعددی را مربوط به آن حضرت دانسته‌اند؛ انتساب بیشتر این آیات به حضرت زهراعلیهاالسلام بر اساس احادیث است. این مجموعه آیات، برخی از جهت شأن نزول، برخی از باب تطبیق مصداق، برخی نیز ازنظر تأویل و بطن آیات، با صدیقه کبری علیهاالسلام ارتباط پیدا می‌کند. در این نوشتار برخی آیات را یادآور می‌شویم.

فاطمه علیهاالسلام؛ کوثر پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله

بت‌پرستان مکه، پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله را به دلیل اینکه فرزند پسرش از دنیا رفته ‌بود، أبتر و مقطوع‌النسل نامیدند. خداوند در حمایت از فرستاده خویش، سوره کوثر را نازل کرد و ضمن ردّ گفتار مشرکان، به پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله فرمود:

«إِنَّا أَعْطَیْناکَ الْکَوْثَر؛ (۱) ما به تو کوثر عطا کردیم.»

«کوثر» به معنای خیروبرکت فراوان بوده و مقصود از آن، فراوانی نسل و ذریه پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله است که از طریق فاطمه علیهاالسلام محقق شده است؛ به‌گونه‌ای که امروزه نسل پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله از شمارش فراتر رفته است. (۲)

مودت به فاطمه علیهاالسلام؛ مزد رسالت پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله

ازجمله آیات مربوط به حضرت زهرا علیهاالسلام آیه مودت است؛ خداوند خطاب به پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله می‌فرماید:

«ِقُلْ لا أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّهَ فِی الْقُرْبی؛ (۳) بگو هیچ پاداشی از شما (بر رسالتم) درخواست نمی‌کنم، جز دوست داشتن نزدیکان را.»

این آیه قرآن، مودت و محبت نسبت به نزدیکان پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله را به‌عنوان اجر و مزد رسالت پیغمبر صلی‌الله‌علیه‌وآله معرفی می‌کند و آن را از امت مسلمان می‌خواهد. ابن عباس روایت می‌کند: وقتی این آیه نازل شد، به پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله عرض شد: یا رسول‌الله! آنانی که محبت و مودت آن‌ها بر ما واجب شده است، چه کسا نی‌اند؟ آن حضرت فرمود:

«علی علیه‌السلام، فاطمه علیهاالسلام، حسن علیه‌السلام و حسین علیه‌السلام.» (۴)

عصمت فاطمه علیهاالسلام

قرآن کریم در سوره احزاب می‌فرماید:

«إِنَّما یُریدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطْهیراً؛ (۵) ای اهل‌بیت، خدا می‌خواهد پلیدی را از شما دور کند و شمارا پاک دارد.»

طبق گزارش‌های حدیثی و تاریخی، پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله پیوسته به هنگام نماز، بر در خانه علی علیه‌السلام و فاطمه علیهاالسلام می‌فرمود:

«خداوند، شمارا رحمت کند؛ هنگام نماز است. همانا خداوند می‌خواهد پلیدی و ناپاکی را از شما اهل‌بیت دور کند.»

تداوم این عمل از سوی پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله –که براساس برخی گزارش‌ها، چندین ماه طول کشید- به همگان فهماند که آیه تطهیر، در شأن اهل‌بیت علیه‌السلام است. (۶) چنان‌که حضرت علی علیه‌السلام به جماعتی فرمود:

«ای مردم، آیا تصدیق می‌کنید که خداوند پس از نزول آیه تطهیر، من و فاطمه و دو پسرم حسن و حسین را جمع نموده و فرمود: "بار خدایا! اینان اهل‌بیت و گوشت تن من‌اند، آزار و ناراحتی و زحمت اینان موجب زحمت و آزار و اذیّت من است، پس رجس و آلودگی را از وجود اینان زایل نموده و آنان را تطهیر فرمای! " امّ سلمه با شنیدن این کلمات نزدیک کساء آمده و عرض کرد: من نیز [از اهل کساء هستم]؟ فرمود: تو بر خیری، ولی این آیه فقط در شأن من و برادرم علیّ و دخترم فاطمه و دو فرزندم و نُه تَن دیگر از فرزندان حسین نازل شده است و کسی را در آن اشتراکی نیست.»

جماعت با شنیدن این سخن یکپارچه گفتند: گواهی می‌دهیم که امّ سلمه این مطلب را برای ما نقل نمود. (۷)

فاطمه علیهاالسلام؛ مشکات الهی

قرآن کریم برای تبیین و معرفی نور خداوند، مثالی ذکر می‌کند:

«ِمَثَلُ نُورِهِ کَمِشْکاهٍ فیها مِصْباحٌ ...؛ (۸) مثل نور خداوند، مثل چراغدانی است که درون آن، چراغی گذارده باشند... .»

امام صادق علیه‌السلام درباره این کلام الهی فرمود:

«آن چراغدان، فاطمه علیهاالسلام است و آن چراغ، امام حسن علیه‌السلام و آن زجاجه، امام حسین علیه‌السلام است.» (۹)

این بیان در حقیقت اشاره به جایگاه والا و متعالی فاطمه علیهاالسلام و فرزندانش در هدایت بشر دارد.



نتیجه

۱. سوره کوثر در شأن فاطمه زهرا علیهاالسلام نازل شده است. «کوثر» به معنای خیروبرکت فراوان بوده و مقصود از آن، فراوانی نسل و ذریه پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله است که از طریق فاطمه علیهاالسلام محقق شده است؛ به‌گونه‌ای که امروزه نسل پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله از شمارش فراتر رفته است.

۲. قرآن کریم، مودت و محبت نسبت به نزدیکان پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله را به‌عنوان اجر و مزد رسالت پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله معرفی می‌کند. ابن عباس از پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله نقل می‌کند که منظور، مودت به فاطمه علیهاالسلام، علی علیه‌السلام و حسنین علیه‌السلام است.

۳. طبق گزارش‌های حدیثی و تاریخی، پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله پیوسته بر در خانه علی علیه‌السلام و فاطمه علیهاالسلام آیه تطهیر را می‌خواند. تداوم این عمل از سوی پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله به همگان فهماند که آیه تطهیر، در شأن فاطمه علیهاالسلام و اهل‌بیت علیه‌السلام است.

۴. امام صادق علیه‌السلام مشکات در آیه نور را به فاطمه زهرا علیهاالسلام تفسیر کرده است. این تفسیر که تطبیق مصداق است، بیانگر جایگاه والای فاطمه علیهاالسلام و فرزندانش در هدایت بشر دارد.

