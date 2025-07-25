به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نتایج یک نظرسنجی جدید نشان میدهد که بیش از نیمی از شهروندان بریتانیا اسلام را با ارزشهای ملی این کشور ناسازگار میدانند. این نظرسنجی از سوی مؤسسه «YouGov» و به سفارش جامعه احمدیه بریتانیا انجام شده است.
بر اساس یافتهها، ۵۳ درصد از پاسخدهندگان معتقدند اسلام با ارزشهای بریتانیایی در تضاد است. این رقم در میان افراد بالای ۵۰ سال به ۶۴ درصد میرسد، در حالیکه تنها ۲۵ درصد از افراد زیر ۲۵ سال چنین نظری دارند.
همچنین ۵۰ درصد شرکتکنندگان، اسلام را دارای تأثیر منفی بر جامعه بریتانیا ارزیابی کردهاند و حدود یک سوم نیز گفتهاند که این دین به خشونت در کشور دامن میزند!
کارشناسان رسانهای و فعالان حقوق اقلیتها، این نتایج را نشانهای از گسترش اسلامهراسی ساختاریافته در جامعه بریتانیا دانستهاند. به گفته تحلیلگران، بخشی از این نگرش منفی ریشه در بازنمایی نادرست اسلام و مسلمانان در رسانهها و گفتمان سیاسی دارد.
برخی ناظران نیز تأکید دارند که اختلاف نظر بین نسلها میتواند روزنهای برای مقابله با تبعیض و اصلاح نگاه عمومی به اسلام و مسلمانان در آینده فراهم کند.
**************
