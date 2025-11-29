به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جنبش مقاومت اسلامی حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد که تصمیم رژیم صهیونیستی برای مصادره و تصرف صحن داخلی مسجد ابراهیمی در شهر الخلیل، تجاوزی آشکار به قداست این مکان و جایگاه دینی آن است و در چارچوب طرح مستمر اشغالگران برای یهودی‌سازی مقدسات اسلامی و تغییر هویت تاریخی آن‌ها صورت می‌گیرد. حماس این اقدام را بخشی از جنگ دینی فزاینده رژیم اشغالگر علیه اماکن مقدس عنوان کرد.

در این بیانیه آمده است که این اقدام در راستای سیاستی نظام‌مند برای تحکیم سلطه کامل رژیم اشغالگر بر مسجد ابراهیمی انجام می‌شود؛ سیاستی که پس از سال‌ها تسلط نظامی، محدودیت‌های شدید بر نمازگزاران و تبدیل محیط مسجد به یک پادگان شهرک‌نشینی، اکنون با هدف خدمت به پروژه‌های پاکسازی قومی در قلب شهر الخلیل تشدید شده است.

حماس تأکید کرد که ملت فلسطین هرگز این تصمیمات استعماری و این تجاوز جدید را نخواهد پذیرفت و همچنان با همه ابزارهای ممکن از مقدسات اسلامی خود دفاع خواهد کرد.

این جنبش از مردم شهر الخلیل و همه ساکنان کرانه باختری خواست که به مسجد ابراهیمی روی آورند، در آن حضور مستمر داشته باشند و در برابر طرح‌های یهودی‌سازی ایستادگی کنند.

