ارتش اسرائیل دو فلسطینی را در الخلیل به شهادت رساند

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد دو فلسطینی را به بهانه تلاش برای اجرای عملیات زیر گرفتن با خودرو، در نزدیکی شهر الخلیل در جنوب کرانه باختری اشغالی به شهادت رسانده است.

ارتش رژیم صهیونیستی در بیانیه‌ای مدعی شد: دو فلسطینی با خودروی خود با سرعت به سمت نیروهای تیپ چتربازان در ایست بازرسی شوتیر در منطقه یهودا نزدیک الخلیل حرکت کردند و نیروهای صهیونیستی به سمت آنان تیراندازی کرده و موجب کشته شدنشان شدند. در این بیانیه اشاره‌ای به وقوع تلفات در میان نظامیان اسرائیلی نشده است.

از سوی دیگر، خبرگزاری فلسطینی «وفا» گزارش داد که نیروهای اشغالگر مستقر در مرکز شهر الخلیل به سمت خودرویی که شهروندان فلسطینی در آن حضور داشتند، در منطقه باب الزاویه تیراندازی کردند و مانع رسیدن آمبولانس‌های هلال‌احمر به محل شدند.

هلال‌احمر فلسطین نیز در بیانیه‌ای تأیید کرد که ارتش رژیم صهیونیستی مانع از رسیدن تیم‌های امدادی به خودروی هدف قرار گرفته در باب الزاویه شد.

گفتنی است کرانه باختری، از جمله شهر قدس، طی دو سال گذشته شاهد افزایش حملات ارتش و شهرک‌نشینان صهیونیست بوده است؛ حملاتی که از آغاز جنگ نسل‌کشی اسرائیل علیه غزه در ۸ اکتبر ۲۰۲۳ شدت گرفت و تاکنون به شهادت ۱۰۸۸ فلسطینی، زخمی شدن حدود ۱۱ هزار نفر و بازداشت بیش از ۲۱ هزار نفر منجر شده است.

