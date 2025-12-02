به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع محلی در فلسطین اعلام کردند که گروهی از شهرکنشینان اسرائیلی روز دوشنبه با حمله به اراضی کشاورزی در منطقه «خلة الحمص» واقع در جنوب شهر الخلیل در کرانه باختری اشغالی، حدود ۸۵۰ اصله درخت انگور و زیتون را تخریب کردند.
سازمان حقوقی «البیدر» در بیانیهای توضیح داد که شهرکنشینان وابسته به شهرک «سوسیا»، اقدام به تخریب گسترده زمینهای کشاورزی در این منطقه کردهاند که خسارتهای سنگینی به باغهای زیتون و انگور وارد شد.
این سازمان افزود: شهرکنشینان حدود ۵۰۰ درخت انگور و ۳۵۰ درخت زیتون متعلق به خانواده «عبیدالمصری» را نابود کرده و همچنین اتاقهای کشاورزی و حصار اطراف بیش از ۱۰ زمین بزرگ را تخریب کردند.
«البیدر» تأکید کرد که منطقه خلة الحمص از مدتها پیش شاهد سلسلهای از حملات روزانه شهرکنشینان بوده است؛ از جمله چرای گاوها و دامها در مزارع، ورود مکرر به زمینهای کشاورزی و تخریب آنها، که این منطقه را به یکی از آسیبپذیرترین نقاط در منطقه «مسافر یطا» تبدیل کرده است.
این سازمان هشدار داد که ادامه این اقدامات، امنیت و معیشت کشاورزان را به طور مستقیم تهدید میکند و از نهادهای حقوقی و بینالمللی خواست تا برای حمایت از مردم و زمینهایشان وارد عمل شوند.
بر اساس گزارش هیئت مقاومت در برابر شهرکسازی فلسطین، تنها در ماه اکتبر گذشته، شهرکنشینان ۷۶۶ مورد حمله علیه فلسطینیها و اموال آنان در کرانه باختری انجام دادهاند. این حملات شامل تخریب و نابودی حدود ۴۸ هزار و ۷۲۸ اصله درخت بوده که بیش از ۳۷ هزار و ۲۳۷ اصله زیتون را دربر میگیرد.
ارتش رژیم صهیونیستی و شهرکنشینان همزمان با آغاز جنگ نسلکشی در غزه، حملات خود را در کرانه باختری تشدید کردهاند که تاکنون به شهادت بیش از ۱۰۸۵ فلسطینی، زخمی شدن نزدیک به ۱۱ هزار نفر و بازداشت بیش از ۲۱ هزار نفر منجر شده است.
این جنگ که از ۸ اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شد و دو سال ادامه یافت، بیش از ۷۰ هزار شهید و حدود ۱۷۱ هزار زخمی ـ عمدتاً زنان و کودکان ـ برجای گذاشت و ویرانی گستردهای به بار آورد. سازمان ملل هزینه بازسازی غزه را حدود ۷۰ میلیارد دلار برآورد کرده است.
.............................
پایان پیام/ 167
نظر شما