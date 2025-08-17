مسجد بمبئی میزبان بازدیدکنندگان غیرمسلمان در روز استقلال هند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با روز استقلال هند، مسجد تاریخی ۱۲۵ ساله «چشتی هندستانی» در منطقه بیشایوجلا بمبئی در قالب برنامه «معرفی مسجد» میزبان گروهی از شهروندان غیرمسلمان شد. این ابتکار بخشی از پویش «پیامبر برای همه» است.

در این برنامه، عبدالجبّار اعظمی، امام جماعت مسجد، مناسک عبادی همچون وضو، اذان، نماز و خطبه‌های جمعه را برای بازدیدکنندگان توضیح داد. حاضران ضمن تحسین معماری و مهمان‌نوازی مسجد، چنین ابتکاراتی را گامی مؤثر برای تقویت همبستگی اجتماعی و رفع سوءبرداشت‌ها از اسلام توصیف کردند.

پویش کمپین «پیامبر برای همه» به ریاست یوسف ابرهانی، فعالیت‌هایی همچون برنامه‌های مشترک میان‌دینی، اهدای خون، بازدید از یتیم‌خانه‌ها و توزیع غذا در میان بیماران و کادر درمان را نیز شامل می‌شود.

مسجد بیشایوجلا پیش‌تر نیز در جریان سیل بمبئی در سال ۲۰۱۷ درهای خود را به روی همه آسیب‌دیدگان گشود و خدماتی مانند غذا در اختیارشان قرار داد.

این اقدام نمادی از فرهنگ همزیستی هند موسوم به «گنگا-جامونی» ارزیابی می‌شود و هدف آن تقویت وحدت و درک متقابل در جامعه چندفرهنگی هند است.

