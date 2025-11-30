آموزش نیروهای پلیس فلسطینی در مصر برای حفظ امنیت غزه

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع فلسطینی اعلام کردند که مصر در حال آموزش نیروهای پلیس فلسطینی از اهالی نوار غزه است تا پس از پایان جنگ، در قالب یک نیروی مشترک وظیفه حفظ امنیت در این منطقه را بر عهده بگیرند.

«بدر عبدالعاطی» وزیر خارجه مصر، پیش‌تر در سفر به گذرگاه رفح همراه با «محمد مصطفی» همتای فلسطینی خود، از طرح آموزش پنج هزار افسر و نیروی امنیتی فلسطینی در قاهره خبر داده بود. این نیروها قرار است پس از پایان جنگ در غزه مستقر شوند.

یک مقام فلسطینی گفت بیش از ۵۰۰ افسر و نیروی پلیس در ماه مارس آموزش‌های عملیاتی و نظری در قاهره دیده‌اند و صدها نفر دیگر نیز از پایان سپتامبر تاکنون در حال گذراندن دوره‌های مشابه هستند.

بر اساس توافقی که در پایان سال ۲۰۲۴ با میانجیگری مصر میان حماس و فتح حاصل شد، قرار است پنج هزار نیروی پلیس وابسته به تشکیلات خودگردان با پنج هزار نیروی پلیس تحت مدیریت حماس در غزه ادغام شوند. این نیرو تحت نظارت کمیته «کفاءات مستقل» (تکنوکرات‌ها) اداره خواهد شد.

طبق طرح رئیس‌جمهور آمریکا برای توقف جنگ در غزه که اخیراً شورای امنیت آن را تأیید کرده، اداره غزه باید به یک کمیته فلسطینی تکنوکرات و غیرسیاسی سپرده شود و یک نیروی بین‌المللی نیز برای حمایت از پلیس فلسطینی تشکیل گردد. این طرح با هماهنگی آمریکا، اردن و مصر اجرا خواهد شد.

منابع فلسطینی تأکید کردند که آموزش‌ها با هماهنگی تشکیلات خودگردان انجام می‌شود و محمود عباس، رئیس این تشکیلات، دستور داده است وزارت کشور با مصر برای آماده‌سازی نیروهای پلیس همکاری کند.

دوره‌های آموزشی دو ماهه شامل تمرین‌های جسمانی، عملیاتی و کلاس‌های امنیتی و سیاسی است.

منابع مصری نیز اعلام کردند هدف از این آموزش‌ها آماده‌سازی نیروهای پلیس برای مدیریت امنیت غزه و گذرگاه‌هاست.

همزمان، یک مقام اروپایی در بروکسل خبر داد: اتحادیه اروپا قصد دارد حدود سه هزار پلیس فلسطینی را خارج از غزه آموزش دهد. اتحادیه اروپا از سال ۲۰۰۶ مأموریت آموزش پلیس در کرانه باختری را با بودجه‌ای نزدیک به ۱۳ میلیون یورو تأمین کرده است.

یک مقام ارشد حماس نیز گفت: این جنبش از توافقات ملی فلسطینی درباره امنیت و اداره غزه حمایت می‌کند، اما اسرائیل و طرح ترامپ هرگونه نقش حماس در اداره غزه پس از جنگ را رد کرده‌اند. حماس پیش‌تر پذیرفته بود اداره مستقیم غزه را بر عهده نگیرد، اما همچنان با خلع سلاح مخالفت کرده و خواستار داشتن نقش در آینده غزه است.

................................

پایان پیام/ 167