به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دولت فرانسه پس از حمله نظامی صهیونیستها به شهر بیت جین در حومه دمشق که منجر به شهادت ۱۳ غیرنظامی از جمله زنان و کودکان شد، از اسرائیل خواست به حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه احترام بگذارد. این موضعگیری از سوی ژان-باپتیست فاور، کاردار فرانسه در سوریه، اعلام شد و وی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی X بر لزوم رعایت قوانین بینالمللی و توافقنامه آتشبس میان نیروهای اسرائیلی و سوری تأکید کرد.
بر اساس گزارشهای دولتی سوریه، ارتش اسرائیل روز جمعه با حمله به بیت جین و مسیر منتهی به مزراع بیت جین دستکم ۱۳ نفر از غیرنظامیان را کشت و چندین نفر دیگر را زخمی کرد. فرانسه با ابراز نگرانی نسبت به کشته شدن غیرنظامیان در عملیاتهای نظامی اسرائیل، از اسرائیل خواست تا از هرگونه تجاوز بیشتر به خاک سوریه خودداری کند.
کاردار فرانسه همچنین کشورهای منطقه را به تلاشهای مداوم برای ایجاد صلح، امنیت و ثبات در سوریه تشویق کرد. از دسامبر ۲۰۲۴ و با روی کار آمدن جولانی، اسرائیل بیش از ۱۰۰۰ حمله هوایی و بیش از ۴۰۰ عملیات برونمرزی در استانهای جنوبی سوریه انجام داده است که با انفعال حکومت مواجه بوده است.
پس از سقوط دولت بشار اسد در اواخر ۲۰۲۴، اسرائیل با اشغال بخشهایی از بلندیهای جولان سوریه و تصرف منطقه غیرنظامی، توافقنامه ۱۹۷۴ آتشبس با سوریه را نقض کرد.
