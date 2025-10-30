کشته شدن دو غیرنظامی در حمله مسلحانه به اتوبوس در مسیر سویدا ـ دمشق

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حمله مسلحانه به یک اتوبوس حامل غیرنظامیان در مسیر میان سویدا ـ دمشق، که از سوی ساکنان محلی به «جاده مرگ» شهرت یافته، بار دیگر نگرانیها درباره امنیت این منطقه را شعلهور کرد. در این حادثه که روز سهشنبه رخ داد، دو نفر کشته و دستکم شش نفر زخمی شدند.
لمیس، زن ۳۲ سالهای که در این حمله زخمی شده، از تخت بیمارستان در سویدا به خبرگزاری فرانسه گفت: «با برادرم و دو دخترم برای گرفتن گذرنامه به دمشق رفته بودیم. در راه بازگشت، مردی مسلح که بر موتورسیکلت سوار بود، جلوی اتوبوس را گرفت، از مقصد ما پرسید و وقتی فهمید به سویدا میرویم، با اشاره دست، تیراندازی از همه طرف آغاز شد.»
او ادامه داد: «دخترم به شدت از ناحیه دست زخمی شد، من هم مجروح شدم. اتوبوس به حرکت ادامه داد اما تیراندازی قطع نشد. همهجا پر از خون بود، فریاد، مرگ، وحشت…»
خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) اعلام کرد که این حمله توسط «افراد مسلح ناشناس» انجام شده و دو نفر به نامهای آیه سلام و کمال عبدالباقی جان باختهاند. به گزارش رسانه محلی «سویدا ۲۴»، این حمله در منطقهای رخ داده که تحت پوشش ایستهای بازرسی امنیت عمومی است.
از زمان آغاز درگیریهای خونین تیرماه گذشته میان گروههای مسلح دروزی و عشایر که بیش از دو هزار کشته بر جای گذاشت، امنیت در استان سویدا به شدت متزلزل شده است. بنا بر گزارش دیدهبان حقوق بشر سوریه، ۷۸۹ غیرنظامی دروزی در آن درگیریها بهدست نیروهای وابسته به وزارتخانههای دفاع و کشور سوریه بهصورت میدانی اعدام شدند.
با وجود اعلام آتشبس، تنشها همچنان در منطقه ادامه دارد. شهر سویدا در کنترل نیروهای محلی دروزی است و نیروهای دولتی بر مناطق اطراف مسلط هستند. دولت سوریه در شهریورماه، با حمایت آمریکا و اردن، نقشه راهی برای آشتی در سویدا ارائه داد که شامل محاکمه عاملان حمله به غیرنظامیان میشود.
با این حال، ساکنان سویدا همچنان از تردد در مسیر دمشق هراس دارند. مضر، دانشجوی ۲۵ سالهای که در لاذقیه تحصیل میکند، گفت: «اتفاق دیروز یکی از وحشتناکترین حوادث اخیر بود. تا پایان سال تحصیلی دیگر به سویدا برنمیگردم. این وضعیت روان ما را بهشدت تحت تأثیر قرار داده، انسان احساس میکند در وطن خودش هم غریبه است.»
صفوان عبید، شهروند ۴۰ ساله سویدایی نیز نگران از دست دادن وقت سفارت خود در بیروت است، چرا که به گفته او «راه دمشق دیگر امن نیست و هیچ راه مطمئنی برای رسیدن به پایتخت و ادامه سفر وجود ندارد.»
دیدهبان حقوق بشر سوریه هشدار داده که مسیر دمشق ـ سویدا در ماههای اخیر شاهد چندین مورد تیراندازی و آدمربایی بوده و حادثه اخیر، مرگبارترین آنها بوده است.
این نهاد همچنین از وجود ایستهای بازرسی متعلق به گروههای مسلح نزدیک به دولت خبر داده که زیر نظر نیروهای امنیتی نیستند.
