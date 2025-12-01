به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در حالیکه جنوب سوریه همچنان صحنه تحولات شتابزده و پیچیده است، حمله اخیر رژیم صهیونیستی به منطقه «بیت جن» توجه افکار عمومی و تحلیلگران را به ابعاد تازهای از راهبرد تلآویو در مرزهای سوریه جلب کرده است.
همزمان، واکنشها به عملکرد «حکومت سوریه» به رهبری احمد الشرع (الجولانی) و مواضع او در برابر تجاوزات اسرائیل، فضای سیاسی و امنیتی این منطقه را ملتهبتر ساخته است. برای بررسی دقیقتر این تحولات و ارزیابی پیامدهای مقاومت محلی در برابر این هجوم، با کارشناس برجسته سوری، دکتر رفیق لطف، گفتوگو کردهایم؛ او در این گفتگو با صراحت و جزئیات، تصویر متفاوتی از اهداف اسرائیل و واقعیت میدان ارائه میدهد.
دکتر رفیق لطف در پاسخ به پرسشی درباره ماهیت حمله رژیم صهیونیستی به منطقه بیت جن تأکید کرد که این عملیات، برخلاف ادعای دشمن که آن را «مأموریت محدود برای بازداشت» معرفی کرد، در اصل یک گام تهاجمی و بخشی از یک روند توسعهطلبانه برای تثبیت حضور دائمی این رژیم در جنوب سوریه بود.
او افزود: مردمی که در تماس مستقیم با مرز زندگی میکنند، ماهیت پروژه اسرائیل را به خوبی میشناسند؛ آنها خطر را از نزدیک لمس کردهاند و میدانند که اشغالگر هر زمینی را که وارد شود ترک نخواهد کرد. از همین رو، آنچه رخ داد «پروژه اشغال» بود، نه یک عملیات امنیتی گذرا.
کارشناس مسائل سوریه درباره اینکه آیا این حمله میتواند نقطه تحول باشد گفت: غافلگیری اصلی برای رژیم صهیونیستی این بود که سقوط ساختار حکومتی سابق در جنوب به معنای پایان مقاومت نبود. این حمله نشان داد که مردم خود همچنان به همان عقیده و روحیه دفاعی پایبند هستند.
او افزود: شرایط امروز بسیار دشوارتر از گذشته است؛ نیروهای مقاومت با کمبود امکانات و فقدان سلاحهایی مواجهاند که پیشتر در اختیار دولت بود. با این حال توانستند خساراتی وارد کنند که دشمن انتظارش را نداشت، دشمنی که گمان میکرد با یک «گردش نظامی آسان» روبهرو است.
دکتر لطف در توضیح نحوه شکست دادن یگان نخبه اسرائیلی گفت: جوانان بر پایه تجربیاتی که طی سالهای جنگ اندوخته بودند عمل کردند، اما عامل تعیینکننده، احساس مواجهه با یک خطر وجودی و نبود هرگونه پشتوانه خارجی بود. همین احساس، آنها را به سمت عملیات استشهادی سوق داد که دشمن را کاملاً غافلگیر و سردرگم کرد.
کارشناس مسائل سوریه تأکید کرد که توسل اسرائیل به نیروی هوایی، نشانهای آشکار از شکست نیروهای ویژهاش در میدان بود؛ شکستهایی که رژیم را به استفاده از سیاست «زمین سوخته» علیه مقاومت و حتی غیرنظامیان کشاند. به گفته او پیام روشن برای دشمن این بود که نبود ارتش گذشته هرگز به معنای توقف دفاع مردم از سرزمینشان نیست.
وی در تحلیل این حمله در چارچوب کلان منطقهای - از غزه تا لبنان و سوریه - گفت: آنچه اسرائیل به عنوان دستاورد مطرح میکند، چیزی جز «سرخوشی رسانهای» نیست. مقاومت در غزه هنوز پابرجاست، لبنان همچنان به سلاح خود متعهد است و شگفتی اصلی در سوریه رخ داد؛ جایی که مقاومت مردمی غیرمنتظرهای پدیدار شد و محاسبات تلآویو را بر هم زد.
او اضافه کرد: رژیم صهیونیستی در تلاش است هر دستاوردی - حتی کوچک - به دست آورد تا نگرانی افکار عمومی خود را کاهش دهد، آنهم در شرایطی که مهاجرت معکوس رو به افزایش است. اما نتانیاهو هنوز نتوانسته هیچگونه آرامشی برای جامعه صهیونیستی ایجاد کند، در حالی که محور مقاومت به سمت مرحلهای پرتنشتر و قویتر پیش میرود.
در پاسخ به پرسشی درباره احتمال واکنش رسمی دمشق، دکتر لطف گفت: «حکومت سوریه» (به رهبری الجولانی) اساساً در موضع پاسخگویی نیست؛ بهویژه پس از اظهاراتی که مقاومت را با رژیم صهیونیستی همتراز دانست و حتی تفاخر کرد که ایران و نیروهای مقاومت را از سوریه بیرون رانده است.
او افزود: مواضع اخیر - از جمله کنار گذاشتن اصل «حق پاسخ» - نشان میدهد که این ساختار قصد هیچگونه رویارویی با رژیم صهیونیستی را ندارد؛ در حالی که مقاومت مردمی راهی برای پاسخ مناسب خواهد یافت تا خون شهدا بیپاسخ نماند.
کارشناس مسائل سوریه در ارزیابی عملکرد یکسالۀ الجولانی نیز گفت: او از نخستین روز، گستردهترین پیامهای اطمینانبخش را به رژیم صهیونیستی ارائه داد و مقاومت را دشمن مستقیم خود معرفی کرد؛ مسیری که او را به سمت واشنگتن و اروپا کشاند و حتی دیدارهایی با اسرائیلیها در نقاط مختلف در پی داشت.
این رفتار، به گفته دکتر لطف، نشان داد که هدف اصلی الجولانی، حفظ صندلی خود است نه حفاظت از خاک سوریه. بسیاری از گروهها از تغییر گفتمان و روش او شوکه شدند تا جاییکه تهدیدات صریحی مبنی بر اینکه ادامه نفوذ اسرائیل منجر به تحرک علیه رژیم صهیونیستی و حتی علیه کاخ ریاستجمهوری خواهد شد، مطرح گردید.
وی افزود: اطلاعاتی که درباره تلاش برای تبدیل جنوب سوریه به «منطقه عاری از سلاح» و جلوگیری از پرواز جنگندههای سوری منتشر شده، نشان میدهد که این طرح عملاً کمربند امنیتی برای رژیم صهیونیستی ایجاد میکند و همین امر خشم عمومی را علیه الجولانی افزایش داده است.
او در پایان تأکید کرد: تمام شواهد نشان میدهد که الجولانی یک «محصول بریتانیایی» است و نمیتوان در هیچ پروژه مقاومتی بر او تکیه کرد. هر ادعایی از سوی او درباره مقاومت، چیزی جز پوششی برای حفظ قدرتش نخواهد بود.
