یورش جدید ارتش رژیم صهیونیستی به مناطقی در سوریه/ ایجاد ایست‌ بازرسی در حومه قنیطره

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ منابع محلی در سوریه از پیشروی دو گشتزنی وابسته به ارتش اسرائیل در حومه استان قنیطره، در جنوب سوریه، خبر دادند؛ تحرکی که در سایه افزایش تنش در منطقه مرزی و ادامه نقض حاکمیت سوریه صورت میگیرد.
طبق گزارش المیادین به نقل از منابع محلی، یکی از گشتهای اسرائیلی وارد مسیر جباتا – عینالبیضة در حومه شمالی قنیطره شده و در این محور یک ایست بازرسی نظامی ایجاد کرده است. همزمان، روستای صیدا الحانوت در حومه جنوبی نیز شاهد یورش مشابه یک گشت دیگر اسرائیلی بوده است.
این تحولات تنها چند روز پس از درگیری جوانان سوری با یک نیروی اسرائیلی در منطقه بیتجن در حومه غربی دمشق رخ میدهد؛ درگیریای که به شهادت ۲۰ شهروند سوری، از جمله زنان و کودکان، و مجروح شدن دستکم ۱۳ نظامی اسرائیلی انجامید.
طی سالهای گذشته، اسرائیل بخشهای وسیعی از جنوب سوریه را در اشغال خود نگه داشته و پیشرویهای مکرر و تقریباً روزانه در مناطق مختلف این استان گزارش میشود.
