«بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در اظهاراتی اعلام کرد که قصد دارد در انتخابات آتی که قرار است در نوامبر ۲۰۲۶ برگزار شود، مجدداً برای تصدی پست نخست‌وزیری نامزد شود.

پاسخ مثبت نتانیاهو به خبرنگار اسرائیلی

طبق گزارش شبکه الجزیره، نتانیاهو این اظهارات را در پاسخ به پرسش خبرنگار شبکه ۱۴ اسرائیل درباره نیت او برای شرکت در انتخابات آینده مطرح کرد و پاسخ مثبت داد.

سابقه طولانی در قدرت و رهبری حزب لیکود

وی که رهبری حزب لیکود، بزرگ‌ترین حزب جناح راست رژیم صهیونیستی را بر عهده دارد، تاکنون در مجموع بیش از ۱۸ سال در سمت نخست‌وزیری فعالیت کرده است؛ دوره‌ای طولانی که از سال ۱۹۹۶ در چندین دوره غیرپیوسته ادامه داشته است.

در آخرین انتخابات کنست، حزب لیکود به رهبری نتانیاهو ۳۲ کرسی به دست آورد. متحدان مذهبی‌اش از جریان حریدی ۱۸ کرسی و ائتلاف صهیونیسم مذهبی ۱۴ کرسی کسب کردند.

پرونده‌های فساد و اصلاحات جنجالی قضایی

نتانیاهو از ماه مه ۲۰۲۰ تاکنون با سه پرونده فساد روبه‌رو است. وی در دوره کنونی خود که از اواخر سال ۲۰۲۲ آغاز شده، طرح‌های گسترده‌ای برای اصلاحات قضایی ارائه کرد که مخالفانش آن را تلاشی برای تضعیف دستگاه قضایی و تمرکز قدرت در دست کابینه می‌دانند.

این اصلاحات موجی از اعتراضات گسترده در داخل سرزمین‌های اشغالی برانگیخت که تنها پس از آغاز جنگ ویرانگر رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه فروکش کرد.

با این حال، نتانیاهو همچنان با انتقادات شدید داخلی در خصوص نحوه مدیریت جنگ و چگونگی رسیدگی به پرونده آزاد کردن زندانیان صهیونیست در دست مقاومت فلسطین مواجه است.

اتهام جنایات جنگی و دستور بازداشت بین‌المللی

همچنین، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی با دستور بازداشت از سوی دیوان کیفری بین‌المللی روبه‌رو است. این دادگاه وی را به صدور دستور برای ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در جریان حملات رژیم به نوار غزه متهم کرده است.

