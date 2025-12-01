به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ اقدام اخیر بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در ارائه درخواست عفو در روز یکشنبه، موجی از انقسام شدید را در افکار عمومی اسرائیل به راه انداخته است. مخالفان نتانیاهو با تأکید بر لزوم «اعتراف او به گناه» و کنارهگیری از صحنه سیاسی، با این درخواست مخالفت کردهاند.
بر اساس گزارش «کانال ۱۲ اسرائیل»، جلسه رسیدگی به پرونده نتانیاهو روز دوشنبه آغاز شد، اما دادگاه به طور مستقیم به درخواست عفو وی نپرداخت. با این حال، نتانیاهو روز دوشنبه درخواست جدیدی را برای لغو حضور خود در جلسه دادگاه روز سهشنبه ارائه داد و در توجیه آن به «برنامهریزی دیپلماتیک و امنیتی» اشاره کرد؛ امری که قضات اعلام کردند درباره آن تصمیمگیری خواهند کرد.
این تلاش برای فرار از حضور در دادگاه تازگی ندارد. نتانیاهو پیش از این نیز مکرراً تلاش کرده بود تا با بهانههایی نظیر سفرهای خارجی، «دلایل امنیتی و سیاسی» یا اشتغال به تحولات نظامی در غزه (که از اکتبر ۲۰۲۳ ادامه دارد)، جلسات محاکمه خود را به تعویق اندازد یا مدت زمان آنها را کاهش دهد.
نتانیاهو در سه پرونده مجزا با اتهامات جدی فساد، رشوه و سوءاستفاده از امانت روبروست که در صورت محکومیت میتواند منجر به زندانی شدن او شوند، اتهاماتی که او همواره تکذیب کرده است.
جزئیات سه پرونده اصلی به شرح زیر است:
- پرونده (هدایا و تسهیلات): نتانیاهو و خانوادهاش متهم هستند که هدایای گرانبهایی از بازرگانان بزرگ دریافت کردهاند و در مقابل، تسهیلات و کمکهایی را به آنها ارائه دادهاند.
- پرونده (معامله رسانهای): نتانیاهو متهم به مذاکره با آرنون موزس، ناشر روزنامه «یدیعوت آحارونوت»، برای دریافت پوشش رسانهای مطلوب و مثبت در ازای امتیازات خاص است.
- پرونده (تسهیلات مخابراتی): این پرونده مربوط به ارائه تسهیلات ویژه به شائول اِلووِچ، مالک سابق وبسایت «والا» و مدیر سابق شرکت مخابراتی «بزک»، در ازای دریافت پوشش خبری موافق با اوست.
