به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حسین الحاج حسن، نماینده فراکسیون «الوفاء للمقاومة» (حزبالله)، در مراسمی در منطقه حی السلم، از موج گسترده «تهدیدآفرینی و فضاسازی» که علیه لبنان، لبنانیها، دولت و مؤسسات آن، مقاومت و محیط پیرامونی آن در جریان است، به شدت انتقاد کرد.
الحاج حسن مدعی شد که این کمپین با تحریک «دشمن صهیونیستی، استکبار آمریکایی و برخی محافل اروپایی، عربی و لبنانی» هدایت میشود.
وی هدف از این فضاسازی را «ترساندن و مرعوب ساختن ما برای تسلیم کردن ما تحت فشار این تهدیدها» دانست و هشدار داد که «ما هرگونه اقدام نسنجیده یا دیوانهوار از سوی دشمن اسرائیلی را بعید نمیدانیم، زیرا این امر در وحشیگری، تروریسم و بیتوجهی آن به همه قواعد ریشه دارد؛ و دولت آمریکا به ریاست دونالد ترامپ نیز در کنار و پیشاپیش اوست.»
نماینده حزبالله همچنین از «یکی از چهرهای لبنانی» انتقاد کرد که اخیراً گفته بود مشکل اصلی ناشی از تجاوزات روزانه اسرائیل نیست، بلکه ریشه در داخل لبنان دارد. الحاج حسن در پاسخ به این ادعا پرسید: «چه کسی حملاتی را که مناطق مختلف لبنان را هدف قرار میدهد، چه کسی به ماهیگیران دو روز پیش در ناقوره حمله کرد، و چه کسی خانهها را منفجر میکند، دیوار میسازد و زمینها را اشغال میکند؟»
الحاج حسن تأکید کرد که «تمام این فضاسازیها نمیتواند ما را ساقط کند یا بترساند؛ بلکه ما استواریم و دیدگاه، برنامه، سیاست و ارتباطات خود را داریم… و همه، به ویژه اهالی محیط مقاومت، بدانند که ما بر حق هستیم و تا زمانی که بر حقیم، نسبت به تمام تهدیدها و ترساندنها بیاعتنا خواهیم بود.»
او همچنین هشدار داد که «شکافهای موجود در لبنان نقطهضعفی است که دشمن میتواند از طریق آن به لبنان و لبنانیها نفوذ کند» و معتقد است که این شکافها در زمان تجاوز خارجی نباید وجود داشته باشند.
