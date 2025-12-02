سال ۲۰۲۵ مرگبارترین سال برای فلسطینیان از سال ۱۹۶۷ تاکنون

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ۱۲ سازمان حقوق بشری اسرائیل با انتشار گزارشی مشترک اعلام کردند تل‌آویو در سال ۲۰۲۵ بدون هیچ محدودیتی، عملیات قتل و آوارسازی در غزه و کرانه باختری را دو برابر کرده است.

این گزارش تأکید می‌کند که سال ۲۰۲۵ «مرگبارترین و ویرانگرترین» سال برای فلسطینیان از زمان اشغال ۱۹۶۷ بوده است.

در غزه، شمار شهدا تا اکتبر گذشته به ۶۷ هزار و ۱۷۳ نفر رسید که بیش از ۲۰ هزار کودک و ۱۰ هزار زن در میان آنان بودند، در حالی که دست‌کم ۱۰ هزار جسد هنوز زیر آوار مانده است.

تعداد مجروحان بیش از ۱۷۰ هزار نفر و شمار آوارگان به ۱.۹ میلیون نفر، معادل ۹۰ درصد جمعیت کل نوار غزه، افزایش یافته است.

طبق گزارش، ۱٣ هزار کودک از سوءتغذیه حاد رنج بردند و ۴۶۱ نفر ازجمله ۱۵۷ کودک به‌دلیل گرسنگی جان باختند، پس از آنکه اسرائیل گذرگاه رفح را بست و عبور کمک‌ها را به حداقل رساند.

تیراندازی به منتظران کمک غذایی در سال ۲۰۲۵ موجب کشته شدن بیش از ۲۳۰۰ نفر و زخمی شدن حدود ۱۷ هزار نفر شد.

در کرانه باختری نیز ۴۴ مجتمع فلسطینی به‌طور کامل و ۱۰ مجتمع دیگر به‌صورت جزئی تخلیه شدند و ۲۹۳۲ نفر ازجمله ۱۳۲۶ کودک آواره گشتند.

تعداد بازداشت‌شدگان اداری بدون محاکمه به ۳۵۷۷ نفر رسید و ۹۸ فلسطینی بر اثر شکنجه یا شرایط غیرانسانی در بازداشتگاه‌ها جان دادند.

نهادهای امضاکننده گزارش تصریح کردند اسرائیل اکنون «دولتی بدون نظارت» است که قوانین بین‌المللی را سیستماتیک نقض می‌کند.

در پایان آمده است: «سال ۲۰۲۵ نشان داد اسرائیل دیگر نمی‌تواند ادعای اخلاق یا دفاع از خود را مطرح کند.»

.

...........................

پایان پیام