رشد چشمگیر تعداد مراکز اسلامی در سوئد؛ از ۷ مسجد به ۳۰۰ مسجد طی ۲۵ سال

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ گزارشهای تازه از سوئد نشان میدهد که این کشور طی دو دهۀ اخیر شاهد رشد کمسابقۀ مراکز اسلامی و مساجد بوده است؛ رشدی که بخشهایی از جامعه آن را نشانهای از افزایش چشمگیر جمعیت مسلمان و میدانند و بخشهای دیگر از آن به عنوان چالش هویتی ارزیابی میکنند. آمارهای رسمی «مرکز حمایت از جوامع دینی» در سوئد حاکی از افزایش تعداد مساجد از تنها هفت مورد در سال ۲۰۰۰ به دستکم ۳۰۰ مسجد در سال ۲۰۲۵ است.
این تحول همزمان با کاهش شمار کلیساهای فعال و کاهش عضویت در کلیسای سوئد رخ داده و نشاندهندۀ جابهجایی آرام اما عمیق در بافت دینی کشور است. مهاجرت گسترده از کشورهای اسلامی، بهویژه در سه دهۀ اخیر، از مهمترین عوامل این تغییرات عنوان شده است.
البته خالی از ذکر نماند که در فضای سیاسی سوئد، گاهی این رشد با واکنشهای تندی هم روبهرو شده است. حزب راستگرای «دموکراتهای سوئد» با اتخاذ مواضع سختگیرانه علیه اسلام، از توقف ساخت مساجد تا محدودسازی فعالیتهای مذهبی سخن گفته و این روند را «تهدیدی علیه هویت سوئدی» توصیف کرده است. در مقابل، نهادهای اسلامی تأکید دارند که مساجد نقشی حیاتی در همبستگی اجتماعی و جلوگیری از حاشیهنشینی مهاجران ایفا میکنند.
در موضوع امنیتی نیز، افزایش توجه به خطر گروههای افراطی، بهانهای برای برخی جریانهای سیاسی شده تا کلیت جامعۀ مسلمان را زیر سؤال ببرند؛ در حالی که کارشناسان امنیتی تأکید میکنند افراطگرایی پدیدهای محدود است و نباید با میلیونها شهروند مسلمان قانونمدار خلط شود. نهادهای اسلامی نیز میگویند که همکاری و گفتوگو با دولت، بهترین راه برای مقابله با افراطیگری است.
رشد جمعیت مسلمانان در سوئد، بنا بر برخی پیشبینیها، تا سال ۲۰۵۰ میتواند به ۲۰ تا ۳۰ درصد جمعیت کشور برسد. جامعه مسلمانان سوئد با تأکید بر نقش مثبت خود در اقتصاد، آموزش و سازمانهای خیریه، خواستار رویکردی منصفانه و مبتنی بر همزیستی است؛ رویکردی که بهگفته آنان، برای ثبات و عدالت اجتماعی در کشوری چندفرهنگی مانند سوئد ضروری است.
